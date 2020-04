Barcelona quitará espacio a los coches tras el desconfinamiento para ganar 21 kilómetros para bicis y 12 para peatones

"La contaminación es una normalidad a la que no queremos volver. No queremos volver a unas calles llenas de coches". Con esta premisa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado este sábado lo que ha llamado la "nueva movilidad" de la capital catalana tras el desconfinamiento. Las medidas profundizan en la estrategia del consistorio para cambiar carriles por los que ahora circulan coches para que los ganen bicicletas y peatones, y supondrán aumentar en 21 kilómetros los carriles bici y 12 kilómetros las aceras. El consistorio invertirá 4,4 millones.

Si bien el Ayuntamiento no ha concretado cuándo empezarán las obras debido precisamente a la pandemia, el consistorio sí ha querido dejar claro que la peatonalización de calles "llegará para quedarse". La mayoría de actuaciones se darán en las calles del centro de la ciudad, aunque también se buscará crear corredores ciclistas a nivel metropolitano.

Dos de las arterias de coches de la Barcelona actual, la Gran Via y la Diagonal, cambiarán mínimamente se estructura y se cerrará el tráfico de sus carriles laterales para destinarlos al peatón. En concreto, en la Diagonal se vetarán los coches en el lateral sur –lado mar– entre Francesc Macià y Passeig de Gràcia y el tráfico del lateral norte –lado montaña– entre Passeig de Gràcia y la calle Marina. El resto de tramos de los laterales serán para los autobuses. Y en la Gran Via el carril lateral sur será para los peatones entre las plazas de Espanya y Tetuan. El lateral norte quedará para los buses. Los carriles centrales de ambas avenidas seguirán siendo para los coches.

Más profunda será la reestructuración –ya contemplada antes de la pandemia– de la Via Laietana y las calles Consell de Cent, Rocafort y Girona. En estas tres últimas vías se reducirá el espacio para los coches a un solo carril de 30 km/h., se ampliarán cuatro metros las aceras y no se realizarán grandes obras, sino que se colocará una nueva señalización y pintura en la calzada, como ocurre ahora en las supermanzanas. Asimismo, en la Via Laietana se ampliarán aceras en los dos lados para que sean de 4,15 metros.