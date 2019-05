Un 'sugar daddy', un videoclip apócrifo y la última pelea entre Maragall y Colau

Las palabras de una candidata de Barcelona en Comú sobre la edad de Ernest Maragall han encendido las filas de ERC este jueves. Laura Pérez, actual concejal de Feminismos en el Ayuntamiento y número 4 de la lista, le soltó al candidato republicano durante un acto electoral: "¡No eres un ‘sugar daddy’, a las mujeres no nos gustan mayores!".

Esta frase, que ha levantado una oleada de críticas por parte de miembros de ERC, la pronunció Pérez en referencia a un videoclip, que ella atribuyó a los republicanos, en el que se presenta a Maragall como un "sugar daddy" y se escuchan frases como "a mi me gustan mayores, de los que llaman señores". Desde ERC niegan haber producido el vídeo, cuya autoría aparece en Youtube como 'El ventilador'.

Al publicarse esa canción un día después del 'trap' dedicado a Ada Colau, 'Ada is in da house', del grupo Caderas Crew, la concejal Laura Pérez asume que era una "respuesta del equipo de Maragall" a ese vídeo y lo consideró "sintomático de una forma de hacer política".

"Hoy le diré a Maragall, y que escuche bien, que no eres un sugar daddy. Y a las mujeres no nos gustan mayores. Nosotras somos más de toy boys, de trans lovers. Nos gustan los tímidos, nos gustan los friquis, nos gustan los pagafantas, y sobre todo nos gustan los chicos feministas. Es que es muy cutre contestar a un ‘Ada is in da house’ con un ‘soy tu sugar daddy’", remata Pérez.

La intervención de Pérez fue durante un acto de campaña electoral dedicado a las políticas LGTBI en el que, además de ella y Colau, participaron activistas como Miquel Missé o Irantzu Varela.

Además de las quejas de miembros de ERC, el propio candidato Ernest Maragall se ha referido a ello en un acto este jueves. "¿Hace falta algún comentario? ¿No se descalifica por si misma esta señora? ¿Qué puede pensar la gente mayor que asiste a este espectáculo lamentable? ¿Hasta este nivel hay que llegar? ¿Esto sí es ser de izquierdas y progresista? Me parece increíble", ha zanjado.