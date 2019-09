La Denominación de Origen Azafrán de la Mancha pide al consejero que exija el etiquetado con indicación de procedencia

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha comprometido con el nuevo Consejo Rector de la Fundación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Azafrán de La Mancha, a exigir el cumplimiento de la legislación del etiquetado para el azafrán sin denominación de origen, puesto que el que está acogido a la DO ya lleva el sello de esta figura de calidad para garantizar su procedencia.

Según ha señalado a AgroalimentariaCLM el gerente de la DO, Pedro Pérez, la normativa europea exige a todos los productos que indique el país de procedencia y esto lo que piden para el azafrán porque “Indicar la procedencia indirectamente beneficiará al azafrán con Denominación. Pensamos que si yo como consumidor voy al mercado y veo azafrán de distintos orígenes, el que tiene más prestigio es el español y dentro de éste, el que tiene DO. Cuando un consumidor puede distinguir nuestro azafrán del resto, esto hará subir las ventas del producto con DO, por ello nuestro interés en que esta normativa se defienda por parte de la Administración”.

El consejero y el nuevo consejo rector de la DO. JCCM

Este fue el principal asunto que se trató en esta reunión en la que también se abordaron los cambios en el actual pliego de condiciones, que tendrá que pasar por la reunión del nuevo Consejo Rector de la DO en octubre, con el fin de “clarificarlo ya que el actual es farragoso, por ello hay que adaptarlo a la realidad y hacerlo más transparente”, ha señalado Pérez. El nuevo pliego estará listo para enviarlo a la Comisión Europea hacia primeros de año.

Según señaló el consejero tras recibir al nuevo Consejo Rector encabezado por su presidente, Carlos Fernández, el Gobierno va a trabajar junto a la Denominación de Origen en reforzar la garantía del origen del producto y defender el “valor de marca” de un producto “muy vinculado a Castilla-La Mancha” y que lleva en su nombre el apellido de la región y con su comercialización “llegamos a cualquier rincón del mundo y estamos exportando Castilla-La Mancha”.

Martínez Arroyo ha subrayado que “no hay ningún azafrán en el mundo que sea mejor que el que tenemos en Castilla-La Mancha” y desde la Administración regional se va a defender junto al propio sector ese valor de marca en los mercados, tanto nacionales como internacionales, para que los consumidores sepan bien qué es lo que están consumiendo cuando compran el producto en el cual se refleja ‘Azafrán de La Mancha’”. Es una apuesta más por la trazabilidad del producto, ha continuado.

Actualmente, cerca de 300 agricultores se dedican en la región al cultivo del azafrán bajo el amparo de la denominación de origen, que cuenta con alrededor de 132 hectáreas, y son cerca de 15 las empresas que se dedican a su envasado. De los más de 900 kilos de producción del año pasado, más de la mitad se comercializaron a países fuera de la Unión Europea.