Ministerio y CCAA extreman la vigilancia ante la aparición de la peste porcina africana en Bélgica

Las autoridades belgas comunicaron el día 13 por la tarde la presencia en su país del virus de la Peste Porcina Africana en el país. El virus fue confirmado en dos cadáveres de jabalíes encontrados muertos en el municipio belga de Etalle, cerca de la frontera de Francia y Luxemburgo. Pero, horas después han comunicado la detección de otros tres jabalíes muertos en la misma zona

La Comisión Europea de manera inmediata ha tomado medidas de salvaguardia estableciendo una zona infectada con una prohibición total de movimientos desde y hacia dicha zona.

La Unión Europea, a petición del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, ya prohibió el pasado mes de junio el movimiento de jabalíes silvestres en Europa, con independencia del país de origen.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en coordinación con las Comunidades Autónomas, extremará todas las actuaciones de vigilancia en el movimiento intracomunitario de animales con destino a España, en coordinación con la Comisión Europea.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación hace un llamamiento al sector para que, a su vez, extreme al máximo las precauciones en el movimiento intracomunitario de animales vivos con destino a España.

Una enfermedad vírica

La Peste Porcina Africana es una enfermedad vírica que afecta al porcino tanto doméstico como silvestre. Es una enfermedad grave que puede causar la muerte de los animales.

La enfermedad se transmite por contacto entre los animales enfermos y por la ingestión de restos de otros animales muertos, carne o restos de alimentos que contengan el virus. No existen tratamientos efectivos para la enfermedad ni vacunas. La Peste Porcina Africana no es transmisible a las personas a las que no afecta en absoluto.

La enfermedad se detectó en el norte de Europa en el año 2014 y desde entonces se había extendido a 8 piases (Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Rumania, Hungría, República Checa y Bulgaria) hasta su declaración ayer en Bélgica.