Formas de evitar el plástico al comprar frutas y verduras

Si hay algo que no me gusta son los envases innecesarios. Esos que se transforman en basura nada más llegar a casa. Unos de los que más rabia me dan son los de los envases de frutas y verduras. Primero, porque son totalmente innecesarios y, segundo, porque evitarlos es muy sencillo.

Además de estos envases, se puede debe ir un paso más allá y evitar también las bolsas de plástico de la venta a granel de frutas y verduras. Entre estos plásticos también se incluyen los guantes de plástico que hay en grandes superficies y que, en teoría, se deben usar por higiene, aunque como te contaré más adelante son solo una herramienta más de marketing.

Aquí te doy unos consejos para que cuando compres estos alimentos vayan con cero plásticos.

1.- Compra en mercados o fruterías “de barrio”

No por ser el mercado estos sitios están exentos de plástico, pero sí suelen estar a favor de poner toda la fruta en la misma bolsa si así se lo pides. Eso sí, tienes que acordarte de llevar las bolsas de tela.

Otra forma es llevar varias bolsas y no mezclar la fruta, eso ya es elección de cada persona, pero seguro que no hay problema en que lleves tus bolsas.

Además, si te preguntan, tienes la oportunidad de contar por qué lo haces y en esa explicación seguro que hay alguien que recapacita y quizá también siga tu ejemplo. En ese caso, ese día habrás mejorado un poco el mundo con tu ejemplo.

2.- Sin bolsa

En muchos casos evitar las bolsas es tan fácil como pesar los alimentos y poner el precio encima. Ya ves qué forma tan sencilla de evitar el plástico. Este ejemplo sirve para supermercados, en los que el consumidor es el que elige y pesa la fruta.

Evidentemente, esto es práctico en piezas de fruta y verdura grandes. Para el resto de los casos puedes recurrir al siguiente ejemplo:

Esto funciona con piezas grandes

3.- Bolsas reutilizables

Puedes usar cualquier tipo, fabricarte las tuyas e incluso reutilizar la tela que tengas en casa. Yo las que uso son compradas y son translucidas así que permiten ver lo que hay en el interior (para evitar sospechas en las grandes superficies). Se cierran facilmente y pesan muy poco así que son ideales para este tipo de compras. Incluso sirven para comprar legumbres secas. ¡Vamos, que creo que fueron una buena compra!

4.- Evita usar los guantes de plástico

Aunque no se trate de bolsas, los guantes de plástico están tan asociados a la compra de frutas y verduras en las grandes superficies que creo que tendrían que tener una regulación similar.

La mejor opción es evitarlos. Venden una falsa imagen de higiene. Falsa, porque al llegar a casa las personas lavan la fruta y la verdura, y porque antes de llegar al expositor han pasado por muchas manos. Pero se quiere vender una imagen de limpieza que no es real mientras que el gasto de plástico sí lo es.

5. No compres fruta y verdura envasada

Es la mayor fuerza que podemos hacer. Si se dejan de comprar este tipo de productos, se dejarán de intentar vender. Los consumidores tenemos un gran poder y deberíamos ejercerlo. Es la mejor forma de emplear nuestro dinero y, a la vez, dejar claras cuáles son nuestras prioridades.

¿Cuál es tu manera de evitar este tipo de bolsas?