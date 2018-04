Cinco tipos de bolsas que te ayudarán a reducir residuos

Si hay algo que necesitas cuando empiezas una vida con menos residuos son bolsas. Tener bolsas reutilizables es una buena idea, incluso si no quieres reducir tus residuos. Dentro de no mucho será obligatorio pagar por la mayoría de las bolsas cuando vayamos a comprar, así que es bueno tener varios tipos.

Cada persona se organiza de una forma diferente, pero os voy a contar la forma en la que yo lo hago. No es la fórmula definitiva, tan solo la forma que yo he elegido. Si tienes otra forma mejor de hacerlo, me encantaría conocerla.

Bolsas para reducir residuos

Antes de hablar sobre los distintos tipos de bolsas, te cuento que no tienen por qué ser diferentes. Si quieres puedes utilizar todas las bolsas para lo que quieras. Pero esta manera que te voy a contar es la que a mí me parece más sencilla.

Otra cosa importante es que no tienes por qué comprarlas. Puedes reutilizar bolsas que ya tengas y adaptarlas a las necesidades que te vayan surgiendo con el tiempo.

Bolsas grandes para la compra

De estas seguro que ya tienes. Y, si no, mi recomendación en el caso de que vayas a comprar es que tengan asas largas, son más fáciles de llevar en el hombro. Tampoco te recomiendo que las compres excesivamente grandes porque, a no ser que seas súper fuerte, te costará cargar mucho el peso en un solo brazo.

La del pan

Es verdad que en algunas panaderías no dan bolsa, sin embargo, en otras sí. Así que si en la panadería a la que vas dan bolsa y no quieres cambiar, puedes llevar tu bolsa. La del pan y la de emergencia pueden ser la misma, pero si quieres también puedes recuperar las antiguas bolsas del pan que seguro que están en casa de los abuelos.

La de emergencia

A mí me gusta llevar siempre una bolsa conmigo, aunque no tenga intención de ir a comprar. La verdad es que nunca se sabe cuándo la vas a necesitar, así que la bolsa de emergencia seguro que evita que consumas otras bolsas.

Las bolsas para comprar a granel

De estas necesitarás varias y de varios tamaños. Lo mejor es que sean de tipo red o que se intuya lo que hay dentro, vamos, que no sean opacas del todo. De esta manera evitarás que te pongan pegas en los supermercados, ¡aunque si las tienes opacas no las cambies! En muchos sitios no dicen nada y, si ponen pegas, explica por qué las usas.

La bolsa para ropa

De esta es fácil olvidarse, cogemos las bolsas cuando vamos al mercado, pero no cuando salimos a por ropa. Por eso es bueno tener una bolsa para la ropa. Una vez más, puedes usar alguna de las anteriores. Yo reutilizo un 'tote bag' que me regalaron al comprar una camiseta, así que tampoco te compliques, no tiene por qué ser nada especial, pero sí lo suficientemente grande para guardar la ropa.