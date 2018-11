"¿Qué te parece si buscamos un pueblo para empezar de cero y nos vamos de Madrid?"

Cada vez son más las familias que deciden dejar su vida "acomodada" en las grandes ciudades e iniciar un nuevo proyecto en pequeños pueblos del país. Este es el caso de Ángeles Valentín Gutiérrez y de su marido, un matrimonio que aunque "vivía económicamente muy bien" en Madrid, se animaron a comenzar una nueva vida juntos alejados de la capital. "Estábamos agobiados por el trabajo, por no tener descanso, y a los dos nos gusta mucho el campo y la aventura así que gracias a este cambio, ahora nos vemos más y trabajamos juntos", explica Ángeles.

"¿Qué te parece si nos buscamos un pueblo para empezar de cero y nos vamos de Madrid?", le preguntó su marido. "No lo dudé, los ojos se me abrieron como platos, a los dos nos gustan los animales y no lo pensamos. Yo haría queso y tendríamos cabras y al día siguiente comenzamos a buscar un pueblo. Miramos en Extremadura, en la sierra de Madrid, en la provincia de Cuenca y no resultó muy fácil". Fue entonces cuando decidió investigar y se puso en contacto con un grupo de pueblos abandonados.

Queso elaborado por Ángeles Valentín Gutiérrez

"Un día recibí un correo de Marta Corella, alcaldesa de Orea, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara. Me propuso visitar el pueblo y le dije que no, que me parecía muy lejos, me lo volvió a proponer y le volví a negar pero al final un fin de semana le llamé y le dije que me buscase una casa y una nave y así fue. Hable con ella un viernes y el domingo ya teníamos pueblo", explica Ángeles. Orea es uno de los pueblos más altos de España, y el de mayor cota de altitud de Castilla-La Mancha. "Una localidad de alta montaña, situada en la cabecera del Parque Natural del Alto Tajo, que cuenta con miles de hectáreas de bosque natural, de pino silvestre principalmente", señala la alcaldesa de la localidad, Marta Corella.

Cabras en Orea, Guadalajara

Así nació 'Quesos de Orea' un pequeño proyecto que pudieron poner en marcha en esta localidad gracias a un dinero que tenían ahorrado. "Compramos 42 cabras, cada una tiene su nombre y también adquirimos las máquinas para hacer queso". Ángeles reconoce que el proceso no ha sido fácil pero tiene mucha ilusión y ganas por poner en marcha este proyecto. "A las cabras las ordeño a mano con música clásica, de momento con lo más básico pero en un futuro acondicionaré la sala de ordeño para mayor comodidad de los animales".

Además en esta aventura les acompaña su hijo pequeño, Raúl, de 13 años que según su madre, "está encantado con el cambio ya que en el pueblo tiene muchos amigos". Además tienen otro hijo de 26 años, Daniel, que ha decidido quedarse en Madrid.

Queso elaborado por Ángeles Valentín Gutiérrez

"Es muy difícil emprender en según que pueblos o zonas. Hubo municipios que nos pusieron pegas por el olor de las cabras, otros porque les interesaba solo la caza. Es una pena porque eran pueblos que no tenían niños ni escuela, y tan solo un par de ancianos en invierno", explica esta emprendedora madrileña. Por el momento tienen pensado vender los quesos que elaboren directamente en la fábrica. "Ya vendemos queso fresco sin nada de conservantes o fermentos. En el futuro haremos cuajada, yogures y quesos curados también, pero más adelante".