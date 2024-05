La exposición 'Coltán', un alegato contra los conflictos armados y para reivindicar el poder de la fotografía

Una muestra de fotografías para denunciar el expolio de recursos naturales, las consecuencias de conflictos armados, pero también la importancia de la fotografía en la democracia. Todo esto se puede ver en 'Coltán', la exposición de la fotoperiodista Judith Prat que se puede visitar en la Facultad de Comunicación de Cuenca, en el contexto de la III Semana de la Libertad de Prensa, en la que también ha participado elDiario.es Castilla-La Mancha.

Comisariada por Nieves Limón, profesora de la Facultad y otros docentes de la facultad, Prat muestra en varias fotografías su trabajo realizado al retratar las minas de coltán en la República Democrática del Congo, una parte natural de su trabajo que se ha enfocado en contar los conflictos desde el punto de vista de las causas. “Las causas son siempre muchas y muy complejas en todos estos conflictos”, explica Prat en conversación con este medio.

Pero siempre se repite una y son las causas económicas, reflexiona. En el caso del coltán en Congo, se trata principalmente del expolio de los recursos naturales, porque es este país el que concentra el 80% de las reservas de los minerales del mundo. “Este expolio es la causa directa de que el conflicto se haya alargado tantísimos años y con la crudeza con que se ha hecho, con el nivel de violencia que soporta la población”, resalta la profesional.

Se trata de una materia prima “estratégica”, afirma, de la que dependen todos los dispositivos que se utilizan actualmente de forma diaria, como teléfonos móviles, consolas de videojuegos o, incluso, las cámaras de fotografía. “Existe una red de intereses de las empresas que fabrican esta tecnología, y en este escenario, nos encontramos con más de 40 grupos armados que pelean por el control de las minas y esto causa todo tipo de violencia en la población”, describe la profesional.

Prat trabaja de manera exhaustiva con perspectiva de género, y describe que aunque el trabajo en las minas de coltán está “muy masculinizado”, la violencia en el Congo ha afectado igualmente a las mujeres, no solo por la violencia propia de este tipo de contextos, sino también por la violencia sexual, y el estigma que se sufre tras haber sido agredidas. “Es una cascada de violencia, en el Congo, claramente. En todos los conflictos, siempre he querido mirar qué ocurre con las mujeres y en concreto este estigma que pesa sobre ellas por sufrir este tipo de violencia”, señala.

El papel de la fotografía en la comunicación

La fotoperiodista destaca la importancia de poder exponer su trabajo en una facultad de comunicación y también de poder conversar con el alumnado sobre el valor que tiene su especialidad. “La fotografía está infravalorada en las facultades de comunicación, hay muy pocas en las que es una asignatura obligatoria. Cuenca es un ejemplo de donde realmente se le da importancia. En este sentido, se están haciendo las cosas bien”, asevera.

Prat reivindica que es “fundamental” entender y valorar el poder del lenguaje de las imágenes. “Cada uno debe ejercer su profesión, y debe hacer lo que tenga que hacer. El tándem perfecto es trabajar entre redactores y fotógrafos. Prescindir de nuestro trabajo va en detrimento de la información de calidad, clarísimamente. No podemos conformarnos con que no hay un fotógrafo, tenemos que reivindicar la información de calidad”, zanja la fotógrafa, que destaca que la fotografía no es “algo accesorio”, sino una parte “fundamental” de la información.

La fotógrafa ahora se prepara para un año lleno de trabajo. Acaba de volver de Sierra Leona y Liberia, y se prepara para viajar a Colombia en los próximos días. Terminará el año en Cuba y en República Dominicana. “Tengo muchos proyectos a la vista”.