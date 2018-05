‘Heimebane’: la apasionante historia de la primera entrenadora de fútbol masculino de la Eliteserien noruega

Se está ante las fechas más futboleras del año. Se siente y se respira fútbol por los cuatro costados, ya que el próximo junio comienza el Mundial de Rusia, una cita ineludible para los amantes del esférico, donde la Selección Española luchará por su segundo mundial. Por eso, la recomendación de esta semana va sobre una serie de televisión que versa sobre el deporte rey: ‘Heimebane’ (‘Home Ground’), de origen noruego y que se ha posicionado como una de las ficciones televisivas más atractivas e interesantes de este 2018.

La serie se estrenó a primeros de marzo en la cadena noruega NRK1 y tras terminar su primera temporada, compuesta de diez episodios, solo ha recibido excelentes opiniones por parte de crítica y público; de hecho, en la gala Gullruten 2018, ceremonia que premia a lo mejor de la industria televisiva noruega, ‘Heimebane’ obtuvo cinco galardones: Mejor serie dramática, Mejor actriz (Ane Dahl Torp), Mejor actor (Axel Boyum), Mejor guion y Mejor diseño de sonido. Lo que revela el gran impacto que ha provocado esta ficción en su país de origen y su renovación por una segunda temporada.

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie se centra en la intrahistoria del equipo noruego Varg IL, recién ascendido a la Eliteserien, primera división noruega de fútbol, y de su nueva entrenadora Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp).

Todo comienza cuando tras ascender y en la preparación de la pretemporada, su entrenador sufre un infarto que le impide seguir entrenando al equipo de fútbol. La incertidumbre se abre para el Varg IL ya que se prevé una temporada complicada al ser un recién ascendido a la élite. El máximo favorito para ocupar su lugar es Michael Ellingsen (John Carew), un mítico jugador de fútbol con muchos partidos internacionales a la espalda. Sin embargo, su director deportivo Espen Eiden (Morten Svartveit), conoce a través de un programa televisión deportivo a Helena Mikkelsen, una de las mejores entrenadoras de fútbol femenino del país, que ha llevado a un modesto equipo de Trondheim a las semifinales de la Champions femenina.

Él, sin dudarlo, ofrece el puesto de entrenador del Varg IL a Helena por los grandes conocimientos a todos los niveles de la táctica y vicisitudes del fútbol que guarda. Sin embargo, las consecuencias de esa elección pronto se notarán dado que se acaba de convertir en la primera entrenadora de un equipo de fútbol masculino.

Foto: loslunesseriefilos.com

Los diez episodios de ‘Heimebane’ recorren la primera temporada del equipo de Varg IL en la Eliteserien; la difícil adaptación y problemas de Helena Mikkelsen como entrenadora de un equipo masculino de fútbol; y, los entresijos de lo que significa ser futbolista y aficionado: presión, vida, competencia, compañerismo, colores, lealtad y honor. Es un equipo modesto, sin embargo, hace un análisis muy acertado y quirúrgico de todo el universo futbolístico.

La figura de la entrenadora Helena Mikkelsen, interpretada extraordinariamente por la actriz Ane Dahl Torp, emerge en un mundo masculino por excelencia y, de ahí, los grandes conflictos de ‘Heimebane’. La retórica machista entre en juego muy pronto para socavar o menospreciar la capacidad de una mujer como entrenadora. La “menor” importancia de lo conseguido en una liga femenina. Incluso, se intuye cierta animadversión, prejuicios y condescendencia por parte de directivos, futbolistas y aficionados. Mikkelsen se ve en la tesitura de tener que demostrar más que nadie que es válida para el puesto.

Los nórdicos ya tienen su propio Eric Taylor, entrenador de los míticos 'Panthers' de ‘Friday Night Lights’, pero, esta vez encarnada en la piel de Ane Dahl Torp dando vida a Helena Mikkelsen. Un personaje luchador, con conflictos interesantes, imperfecto, valiente, carismático y empático. Un caramelito. Una entrenadora estudiosa del fútbol y de todos los condicionantes de un partido. A ella le dan igual los prejuicios porque solo tiene una cosa en mente: ganar y luchar por un trabajo bien hecho.

Foto: loslunesseriefilos.com

Sin embargo, lo mejor de este discurso de ‘Heimebane’ es que lo hace de una manera sutil y orgánica. No machaca al espectador. No convierte la serie en un simple “panfleto”. No compromete la historia, la enriquece de manera natural. Provoca un debate tranquilo y sosegado sobre el mundo, ni más ni menos. Claro que la serie tiene un mensaje reivindicativo en mundo tradicionalmente de hombres, pero, no supedita en exceso a la historia.

Las pinceladas en el mundo que gira en torno al futbolista y lo que supone o representa el equipo para la pequeña localidad/comunidad está perfectamente construido. Sin duda, recuerda a la excelsa ‘Friday Night Lights’ y a su Dillion. Todo lo que conlleva y modifica el club de fútbol al entorno social local. Motor económico.

Los aficionados se convierten en el alma y corazón del equipo. En el aparato de lo que representa los colores, historia y tradición de un club de fútbol; de ahí, otro conflicto importante de Helena al entrar a formar parte de Varg IL: sentirse partícipe de ese espíritu y fraternidad. Ellos representan la esencia del fútbol, el por qué y la causa final. Lo importante que es tener al lado a tu gente, tu afición.

Foto: loslunesseriefilos.com

La parte referida a las diferentes intrahistorias de los integrantes del Varg IL enriquece de manera excepcional el relato porque explora muy bien el entorno menos conocido del futbolista: presión, familia, fama, lealtad o dinero, entre otros elementos. Al final, sus vidas cotidianas están supeditadas e influidas por pertenecer a un club que se encuentra en la élite del fútbol noruego. Como la manera de afrontar esa presión ejerce fuerza en sus vidas. El personaje del joven Adrián (Axel Bøyum), ex-futbolista frustrado del Ajax, que recala en el equipo o el grandísimo episodio construido alrededor de una tanta de penaltis.

‘Heimebane’, como ya lo hiciera ‘Friday Night Lights’, consigue que un partido de fútbol ficcionalizado se eleve a la quinta esencia del entretenimiento y la pasión. La serie consigue transmitir ritmo, tensión, empatía y complejidad al relato de un modesto club. Porque no es simplemente una historia de futbolística: es la historia de la primera mujer en ser entrenadora de un equipo de fútbol masculino en la élite noruega.

En definitiva, una excelente serie sobre fútbol que hará las delicias a todos los amantes de este deporte.