Tiempo de engañabobos, ganapanes y timadores a costa de la despoblación

Se saltan las lágrimas de rabia e impotencia ver al atajo de aprovechados que estos días intentan hacer su pequeño botín de los despojos de los pueblos y zonas rurales. Los primeros tienen unos aliados perfectos en los caciquillos que han ayudado desde los pueblos al desastre que vivimos, estos caciquillos intentan blanquearse rápidamente una vez descubierto el pastel y son fácilmente reconocibles arropando y abalando a los buitres del primer grupo.



En el viejo Oeste los hubiesen emplumado, pero en esta España resignada, acomplejada e impotente, dominada por los Partidos los encuentras muy ufanos en todos los foros, chupando todas las cámaras del mundo, trajeados y con la cabeza alta, vendiendo mentiras y milongas.



Milongas como que se necesitan emprendedores y ellos van a catequizar a los analfabetos aborígenes haciéndolos emprendedores eso sí, a cambio de una jugosa subvención o un buen puñado de euros organizando un curso a distancia –vea el lector avispado que no gastan ni en papel, monitorizados por un mileurista titulado al cual van a explotar- y la foto con el mismo político que ha creado la situación de despoblación. La manada de medios de comunicación haciéndoles de amplificador para que la borregada urbana vea que se hace todo lo posible, llegando en algunos casos al despilfarro, y así la borregada no piense que en el mal del campo está su esclavitud y el sometimiento de la ciudad.



Mientras los políticos prometen millones y millones de subvenciones que van a ir a parar a las grandes empresas que expolian desde hace décadas las zonas rurales, empresas que figuran respaldando las promesas de engañabobos, ganapanes y timadores a la espera de recoger las subvenciones y/o desgravarse las ganancias que obtienen cuando tengan que dar cuenta a Hacienda, empresas que ninguna de ellas prometen instalarse en las zonas rurales creando empleos de calidad.



Los ganapanes dirán, como tienen boca, y habrá quien les escuche… los emprendedores, los emprendedores crearán los empleos que fijen la población obedeciendo la estrategia del timador, bien seguros ambos que no va a haber emprendedores y si los hay serán pasto de los impagos y los bancos.



No, no va a haber emprendedores por la sencilla razón de necesitarse en cualquier negocio un inmovilizado, sean tierras, solares urbanos, naves, oficinas o cualquier cosa que se les ocurra. Todos sabemos, por tontos que piensen que somos, que cualquier inmovilizado en una zona despoblada su valor tiende a cero y aunque el solar te cueste cero después de invertir cientos de miles de euros en la construcción, reforma o adecuación la propiedad sigue valiendo cero. Ahora coges lo valoras (0) y te vas a gestionar con un banco la línea de crédito para el circulante que vas a necesitar en el día a día de la empresa, cuando aún no tienes una cartera de clientes consolidada y con unos precios que si tu empresa está ligada al campo también tienden a cero, por la gestión una vez más de los políticos. A ver, somos rurales, incluso si les gusta más paletos, pero no imbéciles, ni tampoco hemos criado a nuestros hijos para que sean esclavos de nadie ¿Que puñeteras milongas nos vienen contando?



Los engañabobos de los partidos deben ser conscientes por más banderas y miedos que utilicen, ya no pueden engañar ni asustar a aquel que está al borde de la muerte y su capital tiende a cero, por la cantidad de veces que han metido la mano en nuestros bolsillos, cada vez que nos quitaban un maestro, un médico, una carretera, hundían una cooperativa, ignoraban nuestros recursos culturales y turísticos, “supuestamente” cogían una mordida para construir algo inútil o innecesario… y son tantas que tienden a infinito.



Si esta es la respuesta de las fuerzas vivas es que van buscando un motín o una rebelión.