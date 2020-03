¿Qué comer durante el confinamiento para no ganar demasiados kilos?

El confinamiento es sin duda una circunstancia muy excepcional en la que seguramente veremos reducidos nuestros movimientos y nuestro gasto calórico, por lo que una dieta mal medida puede desembocar en un aumento de kilos considerable. En consecuencia deberemos medir tanto las cantidades como el valor nutricional y calórico de cada producto.

También, es fundamental contemplar que la alimentación sea completa en cuanto vitaminas, equilibrio proteico y minerales, algo que no podemos conseguir, por ejemplo, con la mayoría de alimentos ultraprocesados. Y tampoco debemos olvidar la presencia de fibra vegetal, que reducirá considerablemente la absorción de azúcares. y nos saciará. provocando que limitemos las cantidades ingeridas.

Para saber aproximadamente qué alimentos hemos de comprar a fin de tener una alimentación equilibrada hemos contactado con el nutricionista Daniel Ursúa a fin de que nos asesore.

Carnes y pescado

Le hemos preguntado a este experto qué carnes son preferibles, y Ursúa nos comenta que "las carnes más recomendables van a ser las de pollo, pavo y conejo, puesto que son más saludables y magras que las carnes rojas". De todos modos añade que "es importante que no olvidemos que hay otras fuentes de proteína mucho más recomendables como las legumbres". En cuanto al pescado, señala que "evidentemente, al igual que con la carne, siempre va a ser más recomendable el pescado blanco frente al azul".

El motivo es que el pescado blanco tiene menos materia grasa, aunque matiza: "lo cual no quiere decir (como con la carne) que no podamos consumirlo". A este respecto advierte que "debemos tener en cuenta que la alimentación es solo un factor más a la hora de valorar un patrón de vida saludable, por lo que no tiene sentido juzgar un grupo de alimentos de forma individual, y de este modo, siempre que nos atengamos a la proporción de alimentos que propone el plato saludable de Harvard, podemos elegir la proporción del pescado en nuestra dieta".

Cereales y frutos secos

En cuanto a los cereales, importantes por sus vitaminas y aportes minerales y proteicos, Daniel Ursúa explica que "al igual que cuando no estamos en una situación como esta, es preferible el consumo de cereales integrales frente a los refinados; nuevamente, me remito a la guía del plato saludable para definir el porcentaje que deben tener los cereales en nuestra dieta". No obstante concede que "no hay ningún problema en comer cereales refinados (pan, arroz, pasta, etc.) siempre que no desplacen a otros alimentos más interesantes como las frutas, las verduras o las legumbres".

En lo referente a los frutos secos, que tienen virtudes nutricionales similares a las de los cereales, Ursúa explica que "como siempre, los mejores frutos secos son los crudos, sin hornear o salar". Aunque no establece una preferencia específica por ninguno de ellos, conviene limitar su ingesta a proporciones restringidas diarias, ya que tienen un alto poder calórico [leer Estos son los frutos secos con menos calorías]. "Después, en casa, podemos hornearlos y añadirles especias o sal, pero, haciéndolo de esta forma, conseguiremos controlar la cantidad de la sal o el aceite que añadamos y su calidad", finaliza.

Frutas y verduras

En cuanto a la recomendación de frutas y verduras, el nutricionista, tras hacer énfasis en que las legumbres deben ocupar un papel central en nuestra dieta, asegura que "cualquier fruta o verdura es adecuada, pero, si buscamos que sean más duraderas, algunos ejemplos son las manzanas, las naranjas o las mandarinas. En cualquier caso, debemos recordar que no se va a dar una situación de desabastecimiento por lo que no debe preocuparnos tanto esta cuestión".

En este sentido apostilla: "a la hora de hacer la compra es muy importante que tengamos en cuenta las fechas de caducidad y compremos con sensatez; si vamos a llenar el congelador, no hay ningún problema, siempre que vayamos gastando lo que compramos. Si dejamos que se acumulen los alimentos en el congelador, acabaremos tirándolos".

La fruta es importante como alimento saciante a la hora del desayuno, que evita que comamos más de otros productos. En cuanto a la verdura, siempre nos puede servir como primer plato y su fibra dietética evita que el cuerpo acumule en forma de grasas el exceso de calorías, por lo que siempre debe estar presente en todas las comidas.

Qué alimentos evitar

Finalmente Ursúa se refiere a los alimentos que debemos evitar y a los que debemos moderar pero podemos tomar de vez en cuando con el fin de que la dieta no se vuelva monótona, lo que puede resultar contraproducente: "dentro de un patrón de vida saludable se pueden incluir muchos alimentos (como pizzas, queso, etc.).

Asegura que "debemos centrarnos en la globalidad de nuestra dieta, no en las excepciones". Ahora bien, matiza: "siempre que estas sean realmente excepciones y no se conviertan en la norma. El confinamiento de estos días puede ser un buen momento para generar hábitos saludables en nuestros hijos de manera que puede ser una buena idea cocinar con ellos”.

En cuanto a los productos a evitar asegura que son "los mismos que no debemos comer en otros momentos del año; en esta situación, creo que es de especial interés evitar ultraprocesados, refrescos azucarados, alcohol y productos de este tipo, ya que sabemos que las situaciones estresantes combinadas con el aburrimiento pueden dar lugar a atracones. La mejor forma de ayudarnos empieza en hacer una buena compra".

