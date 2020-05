No, los geles hidroalcohólicos no tienen compuestos cancerígenos

Monserrat, lectora y socia de eldiario.es, nos escribe para pedirnos consejo sobre la elección de un gel hidroalcohólico para que lo usen sus hijos. Nos explica que le preocupa la presencia de determinados compuestos, como la trietanolamina (comercialmente triethanolamine o TEA), que según ha leído pueden tener efectos carcinogénicos. Por lo tanto nos pide que aclaremos este extremo porque, por lo que ella ha podido leer, esta molécula se encuentra en la mayoría de hidrogeles y le preocupa su presencia si han de usarlos sus hijos.

Es cierto que la trietanolamina es un compuesto que suelen llevar los hidrogeles, además de otros muchos otros productos de cosmética como cremas, ceras, brillantinas, suavizantes, etc. Es un estabilizante y corrector del pH de los geles y fluidos, es decir, evita que pierdan sus propiedades por un cambio en la acidez, lo cual permite que el producto se pueda almacenar durante más tiempo.

De cara al usuario, a parte de aumentar la durabilidad, poco más aporta, y según la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) es una sustancia calificada como peligrosa en contacto con los ojos, además de advertir de que se está investigando su posible incidencia en la infertilidad de los fetos en el caso de embarazadas. Es por ello que se previene a estas del uso de determinados cosméticos durante la gestación. Pero en ningún caso la ECHA lo califica de cancerígeno.

Retirada en 2012 de productos de Mercadona

Sin embargo en el verano de 2016, tras un creciente rumor y sospechas, una investigación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) obligó a retirar 11 productos cosméticos de la marca blanca de Mercadona por la presencia en su formulación de dos compuestos que no pueden aparecer juntos, uno de ellos la trietanolmaina. En concreto se detectó en la crema Deliplus la presencia conjunta de dos ingredientes: Triethanolamine y 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, conocido también como Bronopol y que actúa como antimicrobiano.

El motivo de tal retirada es que una reacción entre ambos compuestos puede llegar a formar nitrosaminas, sustancias prohibidas en cosméticos por su "posible" riesgo cancerígeno (2B en la escala OMS). Las nitrosaminas se producen cuando cocinamos a alta temperatura la carne roja o bien pueden darse en embutidos si contienen añadido de nitritos y nitratos; aunque la probabilidad es baja, no es imposible.

De ahí que la OMS calificara hace cinco años la carne roja como posiblemente cancerígena. En concreto se relaciona a los alimentos que las contienen con el cáncer de colon. Además las nitrosaminas pueden absorberse por vía dérmica y pasar a acumularse en los tejidos, por lo que no pueden estar juntos en ningún cosmético de uso tópico los productos que reaccionan para formarlas, aunque la probabilidad de que se den dichas reacciones no es elevada. De hecho en la investigación de la AEMPS no se encontró presencia de nitrosaminas en ninguna muestra; se trata de un riesgo potencial.

Trietanolamina en geles hidroalcohólicos

La trietanolamina se usa por lo tanto en los hidrogeles como regulador del pH, un control necesario para que el gel no se desestabilice y, usando un término de cocina aplicado a la mayonesa, se corte separándose por un lado en compuestos hidrófilos (que mezclan con agua) y por otro en lipófilos (que mezclan con orgánicos y aceites).

¿Es peligrosa si el gel está en contacto con la piel? No, porque junto a la trietanolamina no concurre en las formulaciones comerciales ningún compuesto capaz de dar lugar a nitrosaminas. En consecuencia, los geles hidroalcohólicos no son carcinogénicos, como teme Montserrat. No al menos por culpa de la trietanolamina.

Por otro lado, se pueden encontrar en el mercado geles naturales sin este componente, o bien podemos hacérnoslo nosotros mismos con alcohol, agua oxigenada y glicerina, todos ellos productos de farmacia. En este artículo te explicamos cómo, si bien advertimos que la formulación debe contener un mínimo de alcohol para que sea efectiva.

