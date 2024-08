¿Qué plantas resistentes al sol y que necesiten poca agua puedo poner en las ventanas?

Ya estamos de vuelta de las vacaciones y volvemos con más ganas que nunca de llenar nuestra casa de plantas. Si siempre has querido llenar tu casa de plantas, pero nunca encuentras el lugar adecuado o simplemente olvidas regarlas, no te preocupes. Las ventanas soleadas son una opción muy interesante para vestir tu casa de verde y que puedas disfrutar de la jardinería en espacios reducidos.

Te proponemos 7 plantas resistentes al sol, que ocupan poquísimo y que, además, no piden demasiada agua para lucir perfectas.

La ventana ideal

Para transformar tus ventanas en un espacio digno del mejor paisajista, es importante tener en cuenta algunos detalles clave para que tus plantas no solo sobrevivan, sino que prosperen perfectas.

Orientación y luz:

Cómo bien sabes, la luz es primordial para las plantas y dependiendo del tipo que sea, elegirás tus plantas acorde a sus exigencias:

● Orientación Sur: Es la perfecta para plantas que adoran el sol directo y constante como las plantas aromáticas o la mayoría de plantas de flor. Estas ventanas reciben luz solar durante la mayor parte del día, lo que es ideal para este tipo de especies que requieren buena iluminación.

● Orientación Este: Reciben sol suave por la mañana y sombra por la tarde, perfecto para plantas que prefieren luz indirecta o filtrada. En esta orientación se engloban la mayoría de las plantas que prosperan tanto al sol como con algo de sombra, como muchas de las plantas suculentas, por ejemplo.

● Orientación Oeste: Estos rincones proporcionan luz intensa por la tarde, adecuada para plantas capaces de manejar el calor como ninguna y requieren un buen chorro de luz. Los cactus son ideales para estas escenas.

● Orientación Norte: Se trata de los rincones más frescos y que ofrecen luz indirecta. A priori, si la temperatura lo permite, son mejores para plantas que prosperan con luz difusa o indirecta como las plantas tropicales.

Tipos de macetas

Si vas a tener plantas cerca de la ventana y en interior, las opciones serán mucho mayores que si pretendemos tener plantas en la repisa o con algún elemento que las soporte tipo soportes. En este caso, asegúrate de que la repisa de la ventana tenga suficiente espacio para acomodar varias macetas sin sobrecargarla. Aquí te proponemos varias opciones:

● Cerámica o Terracota: Estas macetas permiten una buena transpiración y evitan el exceso de humedad, ideal para plantas que prefieren suelos más secos.

● Plástico: Son ligeras y retienen bien la humedad, lo que es útil para plantas que les gusta que el sustrato permanezca más tiempo húmedo como las plantas tropicales.

● Metal: Tienen un aspecto moderno, pero pueden calentarse mucho al sol, por lo que es mejor usarlas en ventanas con luz indirecta.

● Colgantes de macramé: Son una excelente opción para ahorrar espacio en la repisa y añadir un toque bohemio. Ideales para plantas con crecimiento en cascada como potos o hiedra.

● Soportes de pared: Pueden fijarse a la pared cerca de la ventana, dándote más opciones para poder tener un número mayor de plantas.

● Jardineras exteriores: Las hay de todos los tamaños y son perfectas para crear agrupaciones con plantas de exigencia similar.

● Macetas Auto-riego: Estas macetas tienen un compartimento inferior que almacena agua, permitiendo que las raíces absorban lo que necesitan. Son ideales para personas que tienden a olvidar regar pero cuidado, si llueve puede que el depósito se llene más de la cuenta y tu planta quede ahogada.

7 plantas top para ventanas soleadas

● Echinopsis: se trata de un cactus de forma esférica o columnar con espinas que presenta flores en tonos rosados o blancos. Su tamaño final puede alcanzar los 60 cm de altura, dependiendo de la especie. Es mejor que la cultives en una maceta de cerámica o terracota, con buen drenaje.

● Crassula Ovata (Jade): esta planta suculenta es ideal para este tipo de espacios ya que, además de ser súper resistente y adaptable, adoptará la forma de un pequeño arbolito que podrás podando a tu gusto al más puro estilo bonsai.

● Euforbias: este género con opciones como Euphorbia neostapelioides, Euphorbia milii o Euphorbia alluaudii es excelente para pequeños espacios soleados. Sus exigencias son acordes al tipo de plantas que son. Como buenas suculentas, no precisan de demasiada agua y son resistentes a este tipo de ambiente: sol, viento y bajas temperaturas en la mayoría de las especies.

● Delosperma: estas pequeñas plantas suculentas con hojas carnosas y flores brillantes (en tonos rosas, amarillos o blancos) pueden quedar genial en tu ventana ya que, a la larga, formarán tapices algo colgantes. Su altura final no sobrepasa los 5-10 cm de altura con lo que podrás cultivarla en pequeñas macetas, mejor de un material poroso como la terracota. No la riegues si el sustrato no está completamente seco y será feliz.

● Geranios. Este grupo de plantas pueden parecer algo desfasadas y fuera de moda, pero lo bien cierto es que son opciones excelentes para escenas con sol y poco espacio. Son resistentes a casi todo (incluido descuidos con el riego) excepto con la plaga taladro del geranio. Si este lepidóptero aparece más vale que apliques producto específico pronto, si no, terminará perforando todos tus geranios.

● Plantas aromáticas: aunque la mayoría de plantas de este tipo (Romero, Salvia, Lavanda…) son famosas por incluirse como buenas opciones para terrazas y escenas con macetas, lo cierto es que prefieren vivir directamente en el suelo. Si decides cultivarlas en macetas, mejor que tengan un mínimo de 15 cm de diámetro y 15-20 cm de profundidad y que nunca, bajo ningún concepto, el sustrato quede encharcado. Sol directo y drenaje excelente son tus aliados

● Bulbosas de sol: No podíamos dejar atrás este tipo de plantas que tan poco espacio requieren. Ejemplos como Narcisos, Lirios, Gladiolos, Iris, Agapanto incluso ajos o cebollas. Agrúpalos en pequeñas jardineras, según requerimientos de plantación y temperaturas mínimas. Requerirán, por lo general, algo más de agua que las anteriores mencionadas, buena opción para los que les gusta coger la regadera más de la cuenta.