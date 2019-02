Comienza la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este (sureste de Uruguay) comenzará este domingo su 22 edición que tendrá la proyección de 10 películas en la competencia iberoamericana y un homenaje al director polaco Krzysztof Zanussi.

Esta edición del festival, que irá hasta el 24 de febrero y que según la organización es el más importante de Uruguay y uno de los principales de la región latinoamericana, presentará "una plataforma de perfil iberoamericano" con ventana para el cine uruguayo y abierta a la producción internacional.

Además, tendrá estrenos para la región de largometrajes de ficción y documentales que competirán por los premios Mauricio Litman (nombre del fundador del festival) a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor y Premio del Público.

Las películas que participarán de la Competencia Iberoamericana serán: "Sueño Florianópolis", de la argentina Ana Katz; "El Banquete, de la brasileña Daniela Thomas; "La Voz del Silencio", del británico André Ristum; "Las Rutas en Febrero", de la canadiense Katherine Jerkovic.

Y también: "Pájaros de Verano", de los directores colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego; "El Reino", del español Rodrigo Sorogoyen; "La Redención", del paraguayo Herib Godoy; "Los Helechos", del peruano Antolin Prieto; "Miriam miente" de la dominicana Natalia Cabral y el español Oriol Estrada y "En el Pozo", de los uruguayos Bernardo y Rafael Antonaccio.

Uno de los hechos destacados de esta edición será el homenaje a Zanussi, el director de 79 años, quien estará presente en Punta del Este para ser reconocido.

Según destaca la organización del festival en su programa, actualmente Zanussi es "uno de los mayores cineastas europeos en actividad" y dentro del homenaje, se exhibirá su último trabajo "Éter" y una retrospectiva que incluye "El año del sol quieto", "Iluminación", "Constante", "La vida como enfermedad contagiosa de transmisión sexual" y Our God's brother".

El festival, que se llevará adelante en cuatro salas distintas ubicadas en la icónica localidad costera uruguaya, proyectará más de 60 películas.

Además de las que integran la competencia, también habrá un espacio dedicado a películas extranjeras, tanto de la región como de otras partes del mundo como China, Japón, Francia o Costa Rica.

Algunas de las películas que se proyectarán son "Esa Mujer", del director chino Jia Zhangke; "Cirqo" del chileno Orlando Lübbert; "Soledad", de la argentina Agustina Macri (hija del presidente de Argentina, Mauricio Macri); y "Transit" del alemán Christian Petzold.

Por otra parte, se presentará por cuarta vez dentro del Festival el FilmMusic Fest, que es una selección de documentales y ficciones dedicados a la historia de la música, sus protagonistas y "su larga relación con el cine y el audiovisual".

En esta cuarta oportunidad estarán "Chico, un artistas brasilero", del director brasileño Miguel Faria Jr.; "My foolish heart", del holandés Rolf van Eijk; "Piazzolla: los años del tiburón", del argentino Daniel Rosenfeld; "Ryuichi Sakamoto: Coda", del japonés Stephen Nomura Schible; "Sonido mestizo", del argentino Pablo Mensi; "Un tal Eduardo", del uruguayo Aldo Garay y "Yo no me llamo Ruben Blades", del panameño Abner Benaim.

Finalmente, el festival también contará con Maldonado Filma, que promueve la Intendencia de Maldonado y contará con dos cortometrajes de ficción, uno documental y dos largometrajes documentales.