Hallan muerto al modelo Rick Genest, conocido como Zombie Boy

El modelo y actor Rick Genest, conocido popularmente como Zombie Boy por sus tatuajes, ha sido hallado muerto en su apartamento tras haberse suicidado, según informa el cuerpo de agentes de Montreal, Canadá.

El modelo de 32 años era muy reconocido en el mundo de la moda. Dio un gran salto de popularidad cuando en el año 2011 apareció en el videoclip de la exitosa 'Born This Way' de Lady Gaga, que acumula más de 230 millones de reproducciones en YouTube.

La artista, de hecho, ha compartido un mensaje en memoria del actor en su cuenta oficial de Twitter, donde también ha recordado la importancia de luchar y combatir las enfermedades mentales.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB