Peña Nieto reconoce a Ignacio López Tarso con el primer Luz de Plata de cine

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció hoy al actor Ignacio López Tarso y a la productora Bertha Navarro con el primer premio Luz de Plata por su amplia trayectoria cinematográfica.

"Para ambos galardonados, mi mayor reconocimiento por sus valiosas aportaciones. Ustedes han dibujado capítulos brillantes en la historia del cine nacional", indicó el mandatario en un acto en el Castillo de Chapultepec.

En su discurso, Peña Nieto celebró que la comunidad cinematográfica del país proyecte "la realidad de México bajo distintas ópticas", lo que permite enriquecer "el gran acervo cultural nacional".

López Tarso (Ciudad de México, 1925) es un actor teatral y cinematográfico considerado un icono de la escena mexicana del siglo XX.

Con seis décadas en rodajes y sobre de tablas, ha protagonizado más de 50 películas como "Macario" (1959), de Roberto Gavaldón, o "Pedro Páramo" (1967), de Carlos Velo, y recibió en 2006 un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

También un número similar en obras teatrales y una treintena de telenovelas, en cuyo género destacaron históricas como "La tormenta" (1967) y "El carruaje" (1972).

A sus 93 años, el reputado actor se mostró jovial y divertido: "Hoy ha sido un día espectacular en mi vida, tanto como un estreno de teatro o una película en Cannes. Maravilloso día y una gratísima sorpresa. Es un gran honor que se me otorga", apuntó el intérprete.

A continuación, definió su carrera como "muy bella y muy grata", pues le ha permitido representar una gran variedad de personajes y contar "miles de historias".

"Lo he disfrutado muchísimo y quiero seguirlo disfrutando", aseguró.

Navarro (Ciudad de México, 1943) es una productora de cine con una larga trayectoria que incluye más de 30 créditos y es considerada pareja creativa del también mexicano Guillermo del Toro.

Este tándem cinematográfico ha trabajado en películas como "Cronos", "El espinazo del diablo" y "El laberinto del fauno". Por este último film, fue ganadora con el prestigioso premio Bafta.

Emocionada y un tanto nerviosa, Navarro compartió hoy el premio con las mujeres mexicanas, especialmente las madres y familiares de los más de 30.000 desaparecidos registrados en México.

"He sido privilegiada al hacer lo que más me gusta hacer, que es cine, y creo que he colaborado a hacer muy buen cine mexicano", apuntó.

El premio Luz de Plata, que se otorga por primera vez, busca reconocer la creación artística y la industria creativa, así como promover la generación y el acceso a bienes y servicios culturales.