Pilar Pérez: “Las ideologías deberían buscar lo que les une para avanzar”

Tras el éxito cosechado con "Las maestras de la república", Premio Goya a la mejor película documental en 2014, Pilar Pérez Solano vuelve a la dirección con "La defensa, por la libertad", un trabajo que muestra que “las ideologías deben buscar lo que les une para avanzar”.

Sobre este documental que versa sobre el papel de los abogados de distintos signos políticos que lucharon juntos contra el régimen y los derechos de los ciudadanos en la Transición ha hablado en una entrevista concedida a Efe con motivo de la presentación del filme en la XV muestra de cine "El mundo y los derechos humanos".

Pregunta: ¿Cómo está siendo el recibimiento del documental por parte del público?

Respuesta: Lo está recibiendo con muchísima emoción. Siempre que podemos hacemos un coloquio y entre el público hay bastantes personas que vivieron aquello y se emocionan mucho a la vez que sienten mucha rabia y se sienten culpables porque no han contado bien a los jóvenes lo dura que fue la Transición.

P: ¿Y por parte de los abogados?

R: Están felices porque piensan que su profesión ha sido poco valorada y reconocida en general y en este documental se habla de la función social de la abogacía. Muchas veces se asocia a los abogados a las clases poderosas, pero también son las personas que consiguen que se respeten las libertades y los derechos de todo el mundo.

Ahora he podido conocer a un montón de abogados y te das cuenta de que hay personas que están muy implicadas con el respeto a los derechos humanos.

P: ¿Cómo surgió "La defensa, por la libertad"?

R: Me llamó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Me dijo que le encantaba "Las maestras de la república" y que tenía otro colectivo profesional que trató de cambiar la sociedad en otro momento de la historia de España para saber si me interesaba hacer un documental.

Me sonaba la matanza de Atocha, pero no sabía realmente cuál había sido la labor de los abogados en la Transición y me parecía interesante, porque es algo que no se conoce. A partir de ahí empecé a documentarme y a contactar con ellos para que me contasen lo que vivieron.

P: ¿Qué destacaría de estas conversaciones?

R: Lo primero que me llamó la atención es que se reunían abogados de todas las ideologías y que trabajaban juntos porque tenían un objetivo común contra la dictadura. Es muy representativo el juicio 1001, ellos mismos querían que hubiese representantes de todas las ideologías para tener más fuerza porque ya no eran el grupito de siempre, sino que todos luchaban contra el sistema.

Se estaban jugando su vida, el ir a la cárcel, su carrera profesional… Tuvieron esa valentía y además no le dan ninguna importancia, me parecieron personas excepcionales.

P: Resulta inevitable la comparación con la situación actual del país tras una repetición de elecciones por falta de acuerdos.

R: Lo que aprendemos del periodo de la Transición es que no había mucha confrontación política porque había objetivos comunes. Cada uno puede tener sus ideas, pero los objetivos comunes son los que marcan el progreso y eso es lo que está demandando ahora mismo la sociedad a los políticos, pactos de Estado por la cultura, la educación y tantas otras cosas que nos preocupan. Las ideologías deben buscar lo que les une para avanzar.

P: En el documental se aborda la lucha feminista entre las abogadas. En su caso personal ¿ha sentido que como profesional se le minusvalorado por ser mujer?

R: No tengo la sensación de que se haya valorado menos mi trabajo que el de un hombre, pero lo que sí he experimentado es que a los hombres se les valora más por el potencial que pueden desarrollar mientras que de las mujeres interesa más su currículum. En la medida en la que vas superando pruebas te van valorando, pero no apuestan por las mujeres directamente, tienes que estar demostrando tu valía en cada proyecto porque te están examinando constantemente.

Leticia de las Heras