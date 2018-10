La Seminci, Évole y "Sesiones Movistar+" para la semana televisiva

A falta de estrenos de relumbrón, animan la parrilla televisiva de la próxima semana la vuelta de Jordi Évole a laSexta con "Salvados", la retransmisión de la gala final de la Seminci en La 2, y el nuevo programa musical "Sesiones Movistar+".

La 2 se reserva las novedades de TVE, ya que el sábado emitirá a las 21:00 horas la gala de clausura de la 63 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que entrega su Espiga de Honor a "Versión española" por su 20 aniversario, y el domingo a las 21:30 horas estrenará el documental "Iñaki Gabilondo. El afán por entender" dentro del programa "Imprescindibles".

Testimonios de familiares, amigos y compañeros de profesión acercarán al espectador al protagonista. A las aportaciones de Javier González Ferrari, Ángel Gabilondo, Francisco Etxebarria, Martín Berasategui, Charo Arteaga, Ana Belen y Víctor Manuel, Isaías La Fuente y Mamen Mendizábal, se unirán las de su mujer e hijos para descubrir su lado más personal.

Tras convertirse en el mejor estreno de un programa en laSexta desde 2014, laSexta emite el miércoles la segunda entrega de "¿Te lo vas a comer?", en el que Alberto Chicote analiza el fraude del atún rojo ilegal en un programa que sigue la mayor operación europea contra su pesca ilegal desde que se arrancó hace un año hasta las detenciones.

El domingo a las 21:25 horas regresa a la cadena "Salvados" con un programa en el que Jordi Évole convivirá durante un fin de semana en una casa de Valencia con los diez protagonistas de "Campeones", la película que representará a España en los Óscar, para conocer cómo es la vida de una persona con discapacidad intelectual.

Neox emite el jueves en horario estelar el primer episodio de "+ de 100 mentiras", nueva serie original de Flooxer, donde podrá verse cada jueves uno de los seis episodios que componen este thriller juvenil en el que el lado más oculto de sus protagonistas y los secretos que guardan serán el eje de una trama de suspense.

De Telecinco se despide el miércoles la primera temporada de "The Good Doctor", la serie más vista del año en televisión según los datos de la cadena, con un regalo para sus seguidores: doble capítulo de estreno con el último de la primera entrega y el primero de la segunda.

El lunes vuelve a #0 a las diez de la noche con una segunda temporada "La vida secreta de los niños", programa que muestra en ocho entregas cómo los pequeños se inician en la vida social, gestionan sus emociones y forman su personalidad.

El martes, un día después de su estreno en Francia, llega a Movistar+ la cuarta entrega de "Oficina de infiltrados" en la que la ciberguerra, los especialistas en inteligencia artificial y la lucha contra el Daesh centran una trama a la que se incorpora Mathieu Amalric ("El gran hotel Budapest") como nuevo director de seguridad interna de la DGSE.

El miércoles estrena la segunda temporada de "Los Médici: Señores de Florencia", superproducción italiana creada por Frank Spotnitz que cuenta el ascenso de la familia Médici y su implicación en la revolución cultural y artística del renacimiento italiano. Esta segunda entrega y la tercera se dedicarán a Lorenzo de Médici, el más grande de la saga.

La música toma la noche de los viernes a la plataforma con "Sesiones Movistar+", nuevo programa semanal conducido por Arturo Paniagua que tendrá entrevistas y actuaciones de invitados como Vega, Vetusta Morla, Izal, Viva Suecia, Carmen Boza, David Otero o Morgan.

El domingo estrena el documental "El evangelio según André Leon Talley", el primer afroamericano que ha ocupado un puesto de responsabilidad en el mundo de la moda como editor de Vogue y sobre el que hablan Naomi Campbell, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Anna Wintour o Diana Ross.

La cuarta temporada de "DC'S Legnds of Tomorrow" llega el martes a HBO con nuevas aventuras de superhéroes y villanos, y el sábado lo hace "Legacies", serie que mezcla humor, terror y las relaciones personales de un grupo de adolescentes con espectaculares poderes que sigue los pasos de "Cronicas Vampíricas" y "The Originals".

El domingo la plataforma presenta su nueva serie original de origen polaco "Cegado por la luz (Blinded by The Lights)" que, basada en la novela homónima de Jakub Zulczyk, relata en ocho episodios siete días en la vida de un camello de cocaína cuya vida perfectamente organizada desemboca en el caos al verse forzado a tomar las decisiones más importantes de su vida.

Desde ese mismo día podrá verse en HBO la cuarta entrega de la serie antológica de ciencia ficción "Channel Zero: The Dreams Door" en la que los recién casados Jillian (Maria Sten) y Tom (Brandon Scott) viven el resquebrajamiento de su matrimonio cuando cruzan una misteriosa puerta en el sótano de su casa y salen a relucir los respectivos secretos que se ocultan.

También amplía, a partir del martes, su oferta de documentales con el titulado "Niñas robadas: secuestradas por Boko Haram".

TCM ofrece el sábado a las 22:00 horas una cita con Christopher Nolan para hablar de cine, de la impresión que le causó "La guerra de las galaxias" y de una trayectoria que ha alumbrado películas como "El caballero oscuro", "Memento" y "Dunkerque" en una entrevista a la que sucederá uno de sus filmes más famosos, "Interstellar", que ganó un Óscar.

FOX Life trae la tercera temporada de "This is us" desde el martes a las 23:00 horas. La trama se basa en cuatro personajes que han nacido en el mismo día y que resultan ser de la misma familia, los Pearson, que continuarán con su historia narrada en dos tiempos diferentes: el momento actual con los hijos en edad adulta y los años de infancia junto a sus padres.

ODISEA estrena el próximo domingo a las 22:30 horas "El escándalo de Harvey Weinstein", espacio que a través de entrevistas exclusivas con antiguos colegas y colaboradores, mujeres que sufrieron sus abusos y recreaciones dramáticas examina la carrera del productor, desde sus grandes éxitos de taquilla hasta su caída definitiva a los infiernos como depredador sexual.

También el 28 de octubre, pero en el canal XTRM y a las 22:00 horas, se estrena la segunda temporada de "Wolf Creek", thriller psicológico en la que John Jarratt vuelve a dar vida al macabro xenófobo Mick Taylor, quien en esta ocasión se encuentra con un autobús lleno de turistas de todo el mundo.