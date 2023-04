Los cinco sobrinos de María Kodama piden ser considerados herederos de la viuda de Borges

La noticia de la muerte de la escritora y traductora María Kodama, quien falleció el 26 de marzo a los 86 años en la localidad bonaerense de Vicente López, abrió una serie de interrogantes alrededor del futuro de los libros de Jorge Luis Borges. Es que Kodama, además de viuda del autor de Ficciones, con quien se casó en 1986, había sido designada “heredera universal” y albacea del escritor. Una obra que, por la relevancia de la figura del máximo autor argentino, reviste interés mundial.

Durante las últimas horas, el abogado Fernando Soto, letrado y amigo íntimo de Kodama, había señalado en una conferencia de prensa que la escritora no dejó un testamento con indicaciones precisas acerca del legado literario de Borges y que su patrimonio podría pasar a manos del Estado.

Al mismo tiempo, informó que se presentó ante la Justicia Civil para iniciar un expediente por herencia vacante y un juicio sucesorio. Es en ese contexto que en las últimas horas, tal como reveló el portal Infobae, los sobrinos de Kodama, hijos de su hermano Jorge, se presentaron ante el juzgado 33 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para ser considerados como herederos en ese expediente.

“Nos presentamos en nuestro carácter de sobrinos de la causante, MARÍA KODAMA, quien falleció el día 26 de marzo de 2023, conforme es de público conocimiento y acreditaremos oportunamente con la partida solicitada online que se encuentra en trámite”, detalla el escrito que publicó en exclusiva ese medio, y está patrocinado por la letrada María Victoria Kodama en representación de Martín, Nicolás y María Belén Kodama.

“En virtud de lo expuesto solicitamos que oportunamente se dicte declaratoria de herederos por el fallecimiento de la señora María Kodama a favor de Mariana del Socorro, Martín Nicolás, María Victoria, Matías y María Belén Kodama, en representación de su padre premuerto Jorge Kodama, hermano de la causante”, continuaron.

En el texto, que puede consultarse online, solicitaron también un “mandamiento de inventario provisional y secuestro de bienes muebles” teniendo en cuenta “la existencia de bienes muebles, importantes obras literarias, premios y condecoraciones de titularidad de la causante y de su cónyuge, manuscritos, fotografías, material periodísticos, títulos de propiedad y todo aquello relacionado con la vida, tanto de la causante como de su cónyuge, todo de gran valor literario e histórico que debe salvaguardarse”. Para esto, los sobrinos de Kodama pidieron en el escrito entre otras cosas inspecciones en dos departamentos y en la sede de la Fundación Borges.

Conferencia y dudas

Durante este lunes, el abogado Soto llamó a una conferencia de prensa para dar supuestos detalles del legado de Borges. De hecho, él mismo había dado declaraciones a distintos medios en las que sostuvo que Kodama había dejado todo listo en este sentido. “Ella dejó todo arreglado, ya se informará”, dijo horas después de la muerte de la escritora.

Sin embargo, nada de lo que se había sugerido aconteció en la conferencia de prensa convocada en el estudio que el letrado tiene sobre el microcentro porteño. “No dejó testamento”, se apuró a decir el abogado de Kodama e integrante de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, creada en 1988 por la viuda del autor de Ficciones. Y a continuación aclaró: “Su escribana de confianza no tiene testamento. Nadie de círculo cercano entre quienes consultamos conoce el testamento. Si al momento de entrar a su casa se encuentra un testamento, se tomará ese, pero las posibilidades son bajísimas”.

Mientras no haya herederos ni haya una disposición, esa herencia pasará al dominio público, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó en el encuentro con la prensa el abogado. Enseguida, las dudas e interrogantes se esparcieron entre los periodistas presentes, tal como reconstruyó la agencia Télam.

“¿Por qué Kodama, que defendió ”como samurái“ la obra de Borges, no dejó testamento?”, fue el interrogante que más intrigaba a los presentes. “Era su vida, no le importó nunca lo patrimonial –explicó Soto–. No quería hablar de lo que fuera de la finitud, tanto es así que Borges no le dijo a ella que fuera heredera. Ella se enteró luego”, agregó Soto.

El abogado se atajó rápidamente y contó que ante “alguna polémica en el entorno de Kodama”, decidió presentarse ayer mismo ante la justicia: “Me presenté hoy ante el juez como persona interesada, porque el Código Civil establece que cualquier persona interesada puede pedir medidas de protección de los bienes”, indicó.

Soto entonces dio a conocer un documento en el que se especifican los pasos a seguir para determinar cómo se determinará el destino del patrimonio literario de Borges. “En legal tiempo y forma y conforme a lo dispuesto en los arts. 529 2da. parte, 532, 536, 2438, 2441, 2444 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y lo dispuesto en la Ley local nro. 52, vengo a iniciar la sucesión por Herencia Vacante de la sra. María Kodama”, dice el comunicado.

Me alegra mucho y alivia mi espíritu que los sobrinos de María Kodama se hayan presentado como herederos en el expediente sucesorio. Se abre una nueva etapa en la protección de la Obra de Borges. — Fernando Soto (@Doctor_Soto) 4 de abril de 2023

“Ojalá un pariente heredero se presente. Tienen hasta 10 años para presentarse, tiene que reclamar la herencia en el Estado que esté”, explicó sobre la eventualidad de que aparezca un heredero, algo que se confirmó en las últimas horas y que el propio abogado celebró en su cuenta de Twitter.

“Me alegra mucho y alivia mi espíritu que los sobrinos de María Kodama se hayan presentado como herederos en el expediente sucesorio. Se abre una nueva etapa en la protección de la obra de Borges”, escribió Soto.

MA con información de Télam