La actriz Aitana Sánchez Gijón, Goya de Honor 2025

La actriz Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor 2025 tal como ha anunciado la Academia de Cine en un acto en la sede de la institución. Será la persona más joven en recibirlo con 55 años, pero lleva 40 de carrera. El premio le será entregado en la 39 edición de los premios que se celebrará el 8 de febrero de 2025 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. El año pasado este reconocimiento fue para el histórico director de fotografía, restaurador fílmico e investigador catalán Juan Mariné.

El presidente de la Academia ha destacado a una actriz “completa, seria, responsable, entregada, cercana, y que otorga a todos sus trabajos verdad sinceridad y profundidad”. Entre sus papeles más destacados se encuentran los realizados en películas como Madres paralelas, Volaverunt -por la que ganó la Concha de Plata en San Sebastián- o Boca a boca, además de su excelente trayectoria en teatro, donde actualmente se encuentra de gira con La madre. También ha subrayado que la actriz no tiene todavía un Goya interpretativo, y se acordó que Antonio Banderas tampoco lo tenía cuando recibió el mismo reconocimiento, y que años después por fin lo lograría por Dolor y Gloria.

La carrera de Aitana Sánchez-Gijón es una de las más completas del cine español. Ha trabajado con los mejores directores nacionales, como Fernando Fernán-Gómez, Pilar Miró, Bigas Luna, Vicente Aranda, Jaime Chávarri, Imanol Uribe, Fernando Colomo o Pedro Almodóvar. También en películas internacionales como Un paseo por las nubes o El maquinista.

Otro detalle importante que avala este premio es que Aitana Sánchez-Gijón fue la primera mujer que fue presidenta de la Academia de Cine. La que vivió el cambio de sede de la institución a su actual localización. Después ha habido otras cuatro, pero fue ella quien tuvo ese honor como recordó Méndez Leite, que también hizo hincapié en la todavía gran descompensación entre hombres y mujeres en el conteo total de goyas honoríficos. En las 39 ediciones, ya contando la que tendrá lugar en 2025, han sido 30 hombres y 9 mujeres las que lo han recibido, aunque en los últimos diez años sí ha habido paridad, con cinco mujeres y cinco hombres.

Aitana Sánchez Gijón tuvo un pequeño encuentro con la prensa tras el anuncio y aseguró sentirse “en shock, emocionada y muy revuelta”. Se acordó de sus maestros, Alicia Hermida y Óscar Vidal, su primer profesor en la escuela María Galleta. Allí vivió una especie de “epifanía” y supo que quiso ser actriz. Confesó que tuvo dudas en aceptarlo al considerarse demasiado joven.

“Se lo discutí porque considero que es un premio para una trayectoria más larga, para un momento posterior en la vida, pero Méndez-Leite me preguntó, ¿me lo vas a rechazar? Me quedé callada y le dije que no lo iba a rechazar, porque además pensé que si decía que no lo mismo el día que tenga más méritos a partir de los 70 lo mismo ya no me lo quieren dar, así que va a ser ahora”, dijo con humor y reconociéndose como una “gran privilegiada” por pertenecer a ese “7% que se puede dedicar a esto”.