Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020

El jurado del Premio Nacional de la Cinematografía correspondiente a 2020 ha otorgado el galardón a la directora de cine y guionista Isabel Coixet.

El jurado ha querido "poner en valor una trayectoria de más de tres décadas caracterizada por abrir nuevos caminos en el cine español. Su obra transita por ámbitos geográficos, culturales, lingüísticos y estilísticos diversos".

Según un comunicado del Ministerio de Cultura y Deporte, Coixet "es una cineasta que destaca por su libertad para elegir temas, su valentía para asumir riesgos, su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo. Su apoyo a una nueva generación de cineastas, su compromiso con la igualdad y las causas sociales, la convierte en un estímulo y referente imprescindible. El cine español no sería el mismo sin el cine de Isabel Coixet".

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año 2019, o, en casos excepcionales debidamente motivados, se otorga como reconocimiento a una trayectoria profesional.

Concedido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

Una trabajadora cultural incansable

Isabel Coixet nació en Sant Adrià del Besós, Barcelona, en 1960. Este Premio Nacional de Cinematografía viene a reconocer una larga trayectoria que empezó a finales de los ochenta con Demasiado viejo para morir joven. Pronto rodó en inglés Things I Never Told You, a la que siguieron My Life Without Me, The Secret Life of Words, Elegy o Map of the Sounds of Tokio combinándolas con rodajes en español de películas como A los que aman, Ayer no termina nunca o Elisa y Marcela.

Coixet también ha trabajado en el ámbito del documental. Destaca Invisibles, sobre el trabajo de Médicos Sin Fronteras, Viaje al corazón de la tortura, documental ganador de un premio en la edición de 2003 del Festival de Cine de los Derechos Humanos y Escuchando al juez Garzón, ganador de un Goya en 2011.

Su trayectoria internacional la ha llevado a los festivales más importantes, entre los que destaca su relación con el de Berlín, de cuyo jurado Coixet formó parte en 2009. Su cinta Nadie quiere la noche inauguró la sección a competición del Festival de Berlín en 2016, en la que han participado cuatro de sus películas y en la que obtuvo un premio con Mi vida sin mí.

Su trabajo y trayectoria profesional han sido reconocidos con numerosos galardones, además del que acaba de recibir. Obtuvo su primera candidatura a los Premios Goya en 1988 y, desde entonces, ha sido galardonada en ocho ocasiones, como guionista y como directora, y ha obtenido otras cuatro nominaciones más. También ha recibido el premio a toda una carrera del Festival de Málaga (2015) y, desde 2015, es Caballero de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura francés.