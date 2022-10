Anagrama no encuentra ninguna novela a la que concederle su premio Herralde

La editorial Anagrama ha anunciado que deja desierto su premio Herralde de novela para el año 2022, algo que no ha ocurrido en toda la historia del galardón, creado por Jorge Herralde en 1983. Esta edición era especial porque se trataba del cuarenta aniversario del galardón y debía de anunciarse este viernes 28 de octubre.

Según ha anunciado la editorial en un comunicado, “no alcanzó ningún acuerdo” por parte del jurado, que ha estado compuesto por Esther Gómez (librería Moito Conto de A Coruña), Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora de Anagrama Silvia Sesé.

En el escrito, firmado por Sesé, se ha indicado que el jurado “lamenta la falta de consenso” y “confía en que la resolución sea muy distinta en la convocatoria del próximo año”.

No obstante, no es la primera vez que Anagrama deja desierto un premio. Este mismo año, en enero, decidió no entregar su premio Anagrama de Novel·la, que se centra en la narrativa en catalán.

En 2021, la obra ganadora fue El año del búfalo, de Javier Pérez Andujar. Estuvo premiada por el mismo jurado que este año no ha llegado a un acuerdo, salvo la posición rotatoria de la librera, que en esa ocasión la ocupó Marta Ramoneda (librería La Central, Barcelona). Este jurado lleva eligiendo el premio Herralde desde el año 2017, cuando Silvia Sesé asumió la dirección editorial.

El premio según la descripción de la editorial, fue creado con el fin de “alentar y promocionar la nueva narrativa española, sin descuidar la literatura latinoamericana”. En su trayectoria, ha seleccionado obras de Marian Enríquez, Martín Caparrós, Cristina Morales, Marta Sanz, Juan Villoro o Roberto Bolaño.