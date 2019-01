El 32,8% de los españoles no lee libros nunca

No son datos muy positivos: un 32,8% de los mayores de 14 años no lee nunca un libro. Ni por trabajo ni por ocio. Así se desgaja del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros elaborado por la Federación del Gremio de Editores (FGEE) en colaboración con el Ministerio de Cultura con entrevistas a más de 5.004 personas.

La cifra baja casi un par de puntos con respecto a 2017, pero todavía no es para aplaudir. Como ha señalado Miguel Barrero, secretario de la FGEE, durante la presentación de la encuesta esta mañana, "en España la lectura no está consolidada. El hábito lector está por debajo del índice de desarrollo económico y social". Porque hay datos todavía peores: un 38,2% no lee nunca en su tiempo libre, y hasta un 16% afirma que ni siquiera se le pasa por la cabeza coger un libro. Es obvio que algo no acaba de funcionar con la lectura.

Federación de Gremios de Editores

El ministro del ramo, José Guirao, que también ha acudido a esta presentación –en un alarde de implicación en la problemática- ha indicado que la encuesta "es positiva porque aumentan los hábitos de lectura en los distintos soportes".

De hecho, hay un leve ascenso de lectura en webs, foros, redes sociales, revistas y periódicos en digital (en esto último se ha pasado del 41,5% de lectores al 46,3%). También es reseñable para Guirao el alto porcentaje de lectores jóvenes: el 78,8% de las mujeres entre 14 y 24 años afirma leer al menos una vez al trimestre frente al 65% de los hombres del mismo rango de edad. Es el porcentaje más alto de todos los grupos de edades.

Además de los jóvenes, quienes salvan la estadística son las mujeres, como es habitual en esta encuesta. Superan a los hombres en todos los rangos de edad, y la mayor diferencia se establece entre los 15 y los 34 años, donde existe un 15,9% más de lectoras que de lectores.

También son altas las diferencias entre los 35 y los 44 años (un 15,2% más de lectoras que lectores) y entre los 45 y los 54 años (un 12,4% más de lectoras que de lectores). Sin embargo, para el ministro, "estos datos no debe nublarnos puesto que hay un 38% que no lee nunca y eso es un problema muy grave".

Lectores por edad y sexo Federación de Gremios de Editores

Por qué no se lee

Los motivos para la no lectura son varios, según los editores. Advierten, en primer lugar, de "los cambios en los hábitos de consumo cultural y la sociedad de Internet", según Barrero, que ha reconocido que "hay que poner el valor del libro en ese contexto", y además ha criticado que se relacione la lectura con otro tipo de consumo cultural: "Con la cultura no se van a matar marcianos". Los no lectores indican en la encuesta que la razón por la que no leen es por "falta de tiempo", con un porcentaje que llega al 49.3%, aunque hasta un 32,2% argumenta que "no les gusta o no les interesa".

Guirao, por su parte, ha indicado que es necesario "ver dónde están las capas de los no lectores" con la mirada hacia la diferencia entre el medio rural y el urbano, y el hecho de que "según se reduce el número de habitantes también se reduce el acceso a bibliotecas u otros servicios de lectura. Hay que implementar políticas de promoción de la lectura con más infraestructuras para que la gente pueda ir a leer libros".

Motivos para no leer Federación de Gremios de Editores

En este sentido, aunque en los Presupuestos Generales presentados por el Ministerio de Hacienda la pasada semana hay una rebaja en la partida destinada a la promoción del libro y publicaciones culturales que desciende un 2,2%, pasando de 8,2 millones en 2018 a 7,9, Guirao ha querido destacar el esfuerzo por recuperar la partida para la adquisición de libros de las bibliotecas, pasando de cero millones a tres, y la rebaja del IVA para los e-books y la prensa digital. Con respecto a las bibliotecas, la población no es muy asidua: el año pasado acudió un 31,2% frente a un 68,8% que no lo hizo. Sin embargo, estos centros se llevan un notable alto en la puntuación que les otorgan los lectores.

Madrid, la comunidad más lectora

Por Comunidades Autónomas, la más lectora continúa siendo Madrid, donde hasta un 72,8% afirma leer libros en su tiempo libre. Le siguen Navarra (66,7%) y el País Vasco (63,7%). En la cola, la que menos pasión siente por la lectura es Extremadura, que se queda en un 52,2% de lectores, seguida de Canarias (56,7%) y Andalucía (56,85).

Lectores por CCAA Federación de Gremios de Editores

Con respecto a lo que se ha leído en 2018, los libros que encabezan el listado son Patria, de Fernando Aramburu, La catedral del mar, de Ildefonso Falcones y la trilogía de Baztan, de Dolores Redondo. Los libros que más se compraron fueron Las hijas del capitán, de María Dueñas, Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, el último premio Planeta, y Patria, de Aramburu.

En relación con la compra de libros, en un momento especialmente sensible con el cierre de varias librerías, un 62,4% de la población reconoció haber comprado al menos un libro en 2018, aunque un 37,6% no compró ninguno, una cifra que no obstante baja casi un punto con respecto a 2017. El lugar de compra sigue siendo la librería (69%) y las cadenas de librerías (32,2%). En Internet compra el 26,3%, y de estos el 78,6% lo hace en Amazon. Precisamente, en cuanto a este hábito, Antonio María Ávila, director de la FGEE, quiso valorar que "Amazon no es una amenaza sino una oportunidad, y en general el sector no lo está viviendo como una amenaza".