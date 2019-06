La ministra Ribera afirma que el debate sobre Madrid Central es absurdo

La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha opinado que el debate abierto sobre la vigencia de Madrid Central "es absurdo", porque la ciudad tiene un "problema serio" de cumplimiento de las obligaciones europeas de calidad del aire.

Ribera ha abierto este miércoles en Bilbao una jornada sobre nuevas tendencias de inversión sostenible, en la que, en el debate, se ha referido a la polémica abierta en la capital sobre la continuidad de Madrid Central tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento.

Para la ministra, "es un debate absurdo. Madrid Central es nada en relación con el conjunto de la ciudad. Madrid, como otras muchas ciudades europeas, tiene un problema de calidad del aire y es un problema de salud pública, de contaminantes y de cumplimiento de las obligaciones europeas".

"No es que se empeñe una señora -en referencia a la exalcaldesa Manuela Carmena- en que tenemos que tener zonas de bajas emisiones, es que tenemos un problema serio de cumplimiento de obligaciones europeas, que están ahí, con su procedimiento de infracción", ha advertido la ministra.

También se ha referido al PP, que lidera el nuevo gobierno madrileño: "Usted me podrá discutir una alternativa mayor o menor, pero no me podrá decir que no se ha de abordar el debate de la movilidad y la calidad de aire en Madrid porque es un debate ideológico y existe el derecho a vivir en un atasco; no tiene sentido".

Para la ministra, "no se puede jugar a esto como si fuera un partido de fútbol y yo del Atlético de Madrid y usted del Athletic de Bilbao; no es un problema del corazoncito de cada cual", ha puesto como ejemplo.