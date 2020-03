Muere Genesis P-Orridge, una de las figuras esenciales de la contracultura británica, a los 70 años

La artista, Genesis P. Orridge, máxima representante de la vanguardia musical británica, miembro de Throbbing Gristle y fundadora de Psychic TV falleció el pasado sábado, a la edad de 70 años, a causa de una leucemia que le fue diagnosticada en 2017.

Nacida en 1950, Genesis P-Orridge se convirtió a lo largo de su dilatada carrera, en una referente de la música industrial y el noise-rock. Tras la disolución de Throbbing Gristle en 1981 formó Psychic TV, publicando discos de enorme relevancia como Force the Hand of Chance (1982) o Dreams Less Sweet (1983). El grupo tuvo una intensa vida sobre los escenarios hasta la entrada del siglo XXI, cuando empiezan los cambios de formación y los parones de actividad por diferentes motivos. Por múltiples motivos, entre ellos su altura artística y su militancia trans, P. Orridge contaba con una legión de fans incondicionales que, cuando se supo el diagnóstico de leucemia pusieron en marcha un crowdfunding para ayudarla económicamente con el tratamiento.

Genesis fundó junto a otros músicos Throbbing Gristle en 1975, rompiendo con lo establecido en la música británica hasta ese momento. Previamente había sido el germen y motor de COUM Transmissions, un combo artístico, teatral y musical que estuvo desde el 69 realizandocon performances insólitas y sirviendo de canal para influencias como la generación beat, lo psicodélico, la liberación sexual y el ocultismo.

Throbbing Gristle también fue un grupo pionero en mezclar provocación y humor sobre los escenarios. En su primer concierto, actuaron con un reloj lleno de tampones usados que llegó a ser tema de debate en la Cámara de los Comunes. Su disco de 1979, 20 Jazz Funk Greats, sorprendió a propios y extraños por sus mensajes llenos de sexo impublicable y la lógica de lo extraño, que les ganaron el título de más provocativos que los Sex Pistols.