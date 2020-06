"Yo no soy racista, pero...", la pegadiza canción que señala las contradicciones de racistas y machistas

Las palabras que preceden a un 'pero' suelen ser, cuanto menos, de dudosa fiabilidad. Porque, aunque frases como "yo no soy racista, pero en realidad reciben más ayudas que todos los demás" o "yo no soy racista, pero la verdad es que todos los que vienen lo hacen para robar" suelen usar el comodín del 'pero', lo cierto es que sigue sin ser suficiente para esconder el racismo que denota tal afirmación.

Es lo que ha querido reflejar el grupo Parquesvr en un videoclip realizado por Arancha Prada titulado Pero. Este quinteto, liderado por Javi Ferrara y formado por músicos precedentes de bandas como El Páramo, Persons, Sou Edipo o Escombros, canta así a las contradicciones habituales de aquellos que dicen no ser algo pero poco después demuestran todo lo contrario.

Pero el racismo no es el único campo al que señalan. "Yo no soy machista, yo soy liberal. No me gustan los extremos, creo en la igualdad" o "yo no soy machista, pero la verdad es que tú con esa falda quieres provocar", cantan en otra parte de la canción para dirigirse, esta vez, a quienes, por ejemplo, no conciben que el feminismo sea una lucha por la igualdad.

En el tema existen versos para evidenciar todo tipo de argumentarios, incluso aquellos contrario a la exhumación de franco o a quienes se limitan a defender la sanidad pública con un aplauso: "Yo no soy un facha, pero eso de exhumar... Que dejen a los muertos descansar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees, salgo a aplaudir siempre a menos 10", se puede escuchar al ritmo de "pero, pepero, pero".