Quince aspirantes al Oso, para una Berlinale virtual

Berlín, 27 feb (EFE).- La sección oficial de la 71 edición de la Berlinale, que se celebra de modo virtual del próximo lunes a viernes, estará formada por 15 películas aspirantes a los Osos. El veredicto queda a cargo de un jurado internacional integrado por seis anteriores ganadores del Oro, entre ellos el iraní Mohammad Rasoulof, que lo obtuvo en 2020 con "There is no evil".

La siguiente es la lista de las películas de la sección oficial a concurso, más los títulos incluidos en la sección Special, a exhibición.

"Albatros", Xavier Beauvois (Francia)

"Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" ("Bad Luck Banging or Loony Porn", de Radu Jude (Rumanía, Luxemburgo, Croacia)

"Fabian oder Der Gang vor die Hunde" ("Fabian - Going to the Dogs"), de Dominik Graf (Alemania).

"Ghasideyeh gave sefid" ("Ballad of a White Cow"), de Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam mit Maryam Moghaddam (Irán, Francia).

"Guzen to sozo" ("Wheel of Fortune and Fantasy"), de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

"Herr Bachmann und seine Klasse" ("Mr Bachmann and His Class"), de Maria Speth (Aloemania)

"Ich bin dein Mensch" ("I'm Your Man"), de Maria Schrader (Alemania)

"Inteurodeoksyeon" ("Introduction"), de Hong Sang-soo (Corea del Sur)

"Memory Box", de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige (Francia, Líbano, Canadá, Catar)

"Nebenan" ("Next Door"), de Daniel Brühl (Alemania)

"Petite Maman", de Céline Sciamma (Francia)

"Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt" ("Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen"), de Alexandre Koberidze (Georgia, Alemania)

"Rengeteg - mindenhol latlak" ("Forest"), de Bence Fliegauf (Hungría)

"Természetes fény" ("Natural Light"), de Dénes Nagy (Hungría, Letonia, Francia, Alemania)

"Una película de policías", Alonso Ruizpalacios (México)

Berlinale Special

"Best Sellers", de Lina Roessler (Reino Unido)

"Courage", de Aliaksei Paluyan (Alemania)

"French Exit", de Azazel Jacobs (Canadá, Irlanda)

"Je suis Karl", de Christian Schwochow (Alemania, República Checa)

"Language Lessons", de Natalie Morales (Estados Unidos)

"Limbo Hongkong", de Cheang Soi (China)

"The Mauritanian", de Kevin Macdonald (Reino Unido)

"Per Lucio", de Pietro Marcello (Italia)

"Tides", de Tim Fehlbaum (Alemania, Suiza)

"Tina", de Dan Lindsay (Estados Unidos)

"Wer wir waren" ("Who We Were"), de Marc Bauder (Alemania).