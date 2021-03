Soleá Morente se rinde al amor de sus padres en su disco "Aurora y Enrique"

Sojuela (La Rioja), 19 mar (EFE).- La cantante Soleá Morente ha avanzado este viernes a Efe que el próximo mes de septiembre saldrá al mercado su cuarto disco, "Aurora y Enrique", con canciones inspiradas en la historia de amor de sus padres, compuestas durante los meses del confinamiento por la covid-19.

Morente (Granada, 1985) ha iniciado, en el campo de golf del municipio riojano de Sojuela, el rodaje del videoclip de "Iba a decírtelo", el primer sencillo de su nuevo disco, dirigido por Juanma Carrillo, quien ha escogido también otras localizaciones en La Rioja, su tierra, como una cantera, una iglesia y unas peñas.

"Iba a decírtelo", que se lanzará en mayo, se gestó durante los meses del confinamiento de la primavera pasada y pretende transmitir "un estado anímico que surge desde una sensación de impotencia" ante una situación muy complicada, ha explicado la cantante.

Para reflejar este sentimiento que vivió durante las primeras semanas de la pandemia, la hija pequeña de Enrique Morente ha indicado que utiliza una metáfora a través de una relación amorosa en la que "uno quiere decir algo a la persona amada, pero es imposible".

En la letra de la canción, que es "bastante diferente" a otras de sus composiciones, también se aprecia "un rayo de luz, de dulzura y de ilusión", que, ha añadido, es lo que en estos tiempos ayuda a mantenerse "vivos".

El inicio del confinamiento en marzo de 2020 le pilló justo un día después de haber sacado su tercer disco, "Lo que te falta", lo que para esta artista fue "muy desconcertante".

"La situación era tan fuerte y tan dolorosa que todo se reducía a que los míos estuviesen bien y que la gente no siguiera enfermando, pero, gracias a ese tiempo, pude sacar momentos productivos que no tenía y he podido componer otro disco", ha detallado.

En "Aurora y Enrique", Soléa canta "al amor idílico" que se profesaban sus padres, del que ahora no encuentra tantos referentes en la sociedad, pero las letras de sus nuevas canciones también hablan de otros amores de su generación y hace "un canto a la vida".

También incluirá colaboraciones con otros artistas, entre los que ha citado a su hermana, la cantaora flamenca Estrella Morente, y al artista murciano Marciano Criminal, que son "dos polos opuestos".

En este sentido, ha defendido como parte de su trabajo la "interacción" con compañeros de diferentes disciplinas y géneros musicales.

Pero, antes de que vea la luz su nuevo disco, presentará los temas de "Lo que te falta" en una gira de varios conciertos, que se iniciará el 27 de marzo en el teatro Reina Victoria de Madrid.

"Para mí, el apellido Morente son las alas, la libertad, el privilegio, la suerte y la fortuna de pertenecer a un clan y haber tenido un padre tan genial como persona y como artista como Enrique Morente", ha asegurado.

Sobre el "peso" de su apellido en su carrera, ha señalado que, "cuando eres joven, la vida te asusta y te da más miedo, pero, según te haces mayor, te das cuenta de que lo parecía tan complicado no es tan difícil".

"El arte es la mejor terapia", ha recalcado esta artista, quien cree que su estilo musical ha "evolucionado" a partir de sus experiencias vitales y profesionales.

La "incertidumbre y curiosidad" que no ha dejado de sentir hacen que siga "viva" y continúe "buscando" nuevos caminos, "con las mismas ganas y un poco más de experiencia", ha reflexionado.

La literatura es para esta cantante "el 50 por ciento" de su existencia porque la considera "la ciencia de la vida".

"Mi padre me inculcó el hábito de la lectura. Tenía una gran biblioteca, tanto en Granada como en Madrid, y, para él, la literatura fue su universidad porque fue un hombre autodidacta. Por ello, la música de los Morente también es literatura", ha concluido.

Rebeca Palacios