Alfaro i Siza o els ponts entre l'arquitectura i escultura a Godella

Les escultures d'Andreu Alfaro no estaven tan allunyades de l'arquitectura. Això és el que mostra l'exposició Alfaro Siza, ideas encontradas on l'obra del valencià es troba amb la de l'arquitecte portugués Álvaro Siza per veure les idees comunes i diluïr els límits entre ambdues disciplines.

Siza és possiblement l'arquitecte portugués contemporani més important, i és una oportunitat única perquè els valencians ens acostem a les seues creacions. L'exposició recull dibuixos d'ambdós i comparacions d'obres que mostren les similituts en temàtiques, formes o la representació de la figura humana. S'inaugura el 24 de maig i és gratuïta.

Espai Alfaro, fins al 27 d'octubre

Avinguda de l'Escultor Andreu Alfaro, 13 Godella

http://www.alfarohofmann.com/es/coleccion