Exposició: ‘Volcà d’Agras. Drets miners’

El projecte de l’artista Lara Almarcegui focalitza l’atenció en els drets miners. Per a fer-ho, ha pres com a lloc d’investigació un espai del context valencià, en concret, el volcà d’Agras, a Cofrents, que va ser explotat com a pedrera per la indústria cimentera des de mitjan anys 70 fins als anys 80. Almarcegui proposa una reflexió entorn de la propietat dels drets d’exploració, investigació i explotació dels minerals que es troben en el subsol. Aquests drets són de propietat pública i són gestionats per les administracions, les quals els cedeixen a tercers.

ON? IVAM. Carrer de Guillem de Castro, 118. València

QUAN? Fins al 27 d’octubre

Entrada general 6 euros i reduïda 3 euros. Gratuïta divendres de 19 a 21 hores, dissabtes de 15 a 19 hores i diumenges

https://www.ivam.es/es/exposiciones/lara-almarcegui/