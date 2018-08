Dos focus es mantenen actius en l'incendi de Llutxent, que no ha evolucionat durant la nit

L'incendi de Llutxent manté dues parts actives, una en la zona sud (Llutxent) i una altra en la Marxuquera, a Gandia, i durant aquest nit no ha registrat evolució, segons ha informat el Consorci de Bombers.

Durant la nit han estat treballant els mitjans terrestres en aqueixes dues zones "sense descans", ajudats per la pluja que va caure, encara que poc intensa, i la humitat alta, així com per drons que formen part de l'operatiu d'extinció i que han sobrevolat tot l'àrea de l'incendi.

#IFLlutxent se sobrevuelan los sectores afectados para determinar con la cámara térmica las temperaturas que alcanzan estos puntos sensibles y si fuera necesario la intervención de @BombersValencia pic.twitter.com/VN93yw6qmY — UME (@UMEgob) 9 de agosto de 2018

Per a hui s'espera una baixada important de la humitat especialment a partir de les 14 hores, amb el que les condicions climatològiques podrien "endurir-se", segons ha indicat l'inspector cap del Consorci de Bombers de València, José Miguel Basset.

A les 10.30 hores està prevista una reunió de coordinació dels serveis d'extinció per a analitzar l'evolució de l'incendi durant aquesta nit i adoptar les mesures en l'estratègia de control, i també per a avaluar si es manté l'evacuació de les persones desallotjades, més de 2.600.

Fonts d'Emergències de la Generalitat han informat a Efe que aquesta nit s'ha treballat sense complicacions i ha sigut tranquil·la per als serveis de lluita contra l'incendi.

En total 31 mitjans aeris treballaran aquest matí en els treballs d'extinció de l'incendi forestal, que ha cremat ja 3.003 hectàrees, segons l'última estimació.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establit la fi de la preemergència per tempestes nivell taronja a l'interior nord i sud de la província de València.