Igea: "No me han barrido, sigo aquí"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y rival de Inés Arrimadas en las primarias, Francisco Igea, no siente que la presidenta de Ciudadanos le haya "barrido" en votos. "No creo que me hayan barrido, Igea sigue aquí", ha manifestado en una rueda de prensa.

El líder del sector crítico ha rechazado la idea de abandonar el partido, pero también ha asegurado que no formará parte de la ejecutiva de Arrimadas y que continuará al frente de la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. "No he solicitado ni voy a aceptar un puesto en la ejecutiva de Arrimadas, sin conocidas nuestras discrepancias", ha reconocido. Igea mantendrá otra conversación con Arrimadas, a quien llamó para felicitarla por su victoria, dentro de unos días.

Sobre los resultados de Cs Eres Tú, los ha calificado como "malos" pero ha señalado que su sector "cambiará de actitud pero no de opinión" y ha recomendado a Arrimadas "acierto", "templanza" y "prudencia".

Además ha subrayado la escasa participación de los afiliados, y ha considerado que 12.000 votos "no son suficientes para un partido con implantación nacional"

Durante la rueda de prensa ha estado acompañado de integrantes del grupo parlamentario Ciudadanos y de cargos de la Consejería de Transparencia. Cuando se le ha preguntado sobre un cambio o una posible moción de censura en Castilla y León, puesto que rechazó siempre pactar con el PP y está en contra de las alianzas en Cataluña y en el País Vasco, se ha mostrado críptico: "no habrá moción de censura", ha dicho, "mientras los acuerdos de gobierno se sigan cumpliendo", ha añadido a continuación. Igea se ha definido como "el más leal" de su partido.

Ha parafraseado a Winston Churchill y ha afirmado que "la mejor de las virtudes es el valor" a la vez que ha agradecido el trabajo de quienes han estado a su lado. "No podía haber tenido mejores compañeros de viaje", ha asegurado.

La ruptura con el PP de Castilla y León fue una posibilidad que insinuó el secretario autonómico del PSOE y ganador de las elecciones del 26-M, Luis Tudanca.