Rivera presume de eliminar el impuesto de sucesiones en Castilla y León, que sólo afecta al 0,6% de la población

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presumido este jueves en su cuenta de Twitter, de haber aprobado la eliminación del impuesto de sucesiones en Castilla y León, "un impuesto injusto que llevaba décadas castigando el esfuerzo de las familias. Lo que Rivera no dice es que la mayoría de las familias no paga este impuesto y que sólo unos pocos se van a beneficiar ahora, ya que se suprime el pago de impuestos en herencias que superan los 400.000 euros. Tal y como informó el PSOE de Castilla y León, en el año 2016 tan sólo 815 personas, el 0,6% de la población de la Comunidad, estaban en esa situación.

En el resto de herencias, en Castilla y León ha habido sucesivas bonificaciones y exenciones en los últimos años. Desde 2013 no se pagaba este impuesto hasta los 175.000 euros y en 2018 se pasó de tributar a partir de 250.000 euros para hacerlo cuando se superaban los 400.000. Pagaban por tanto los que más heredaban, pero Ciudadanos en el gobierno de coalición con el Partido Popular ha acabado por retirar este impuesto a quienes más tienen.

El impacto económico de la medida no es precisamente bajo. Según el Gobierno autonómico, se dejarán de pagar unos 38 millones de euros, una cifra que no coincide con los cáculos de los socialistas que la elevan por encima de los 200 millones.

Hoy es un día de buenas noticias para Castilla y León. Hemos aprobado la eliminación del Impuesto de #Sucesiones, un impuesto injusto que llevaba décadas castigando el esfuerzo de las familias.



Lo suprimimos en Andalucía y Murcia, ahora en CyL y lo quitaremos en toda España 💪🏻🍊 pic.twitter.com/gUvc8IARcR — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 3, 2019

"Hoy es un día muy especial y de "buenas noticias para las familias de Castilla León (sic), dice Rivera en el vídeo que acompaña su tuit. "Después de 40 años pagando el impuesto de la muerte, pagando el impuesto cuando se muere un familiar, un padre, un abuelo, para heredar sus bienes, su esfuerzo, su trabajo, hoy el Gobierno de Castilla León, encabezado por Ciudadanos, ha anunciado la supresión del Impuesto de Sucesiones". Rivera se confunde en dos cosas, además de nombrar mal la Comunidad: por un lado, olvida que el gobierno no está "encabezado" por Ciudadanos, sino por el Partido Popular que es quien lo preside y tiene mayor número de consejerías, y por otro, que la supresión se lleva anunciando desde que se firmó el pacto de gobierno. Lo que ha ocurrido este jueves es que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha emitido un informe favorable al anteproyecto de Ley que conlleva la eliminación del impuesto. La tramitación de este texto legislativo se inició el pasado 10 de septiembre con la consulta publica a través del portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

"Lo hicimos en Andalucía hace unos meses y fue una gran noticia para los andaluces. Lo hicimos en Murcia también, lo estamos haciendo en Castilla León también, pero lo más importante, lo vamos a hacer en toda España. Cuando lideremos un nuevo gobierno para España, os prometo que este impuesto no lo vamos a volver a pagar. Si lo hemos hecho ya en algunas comunidades, ahora hay que hacerlo a nivel nacional. No quiero que ni una sola familia se tenga que preocupar de si tiene que pagar impuestos cuando se muere su padre o su abuelo. Este esfuerzo, ese trabajo, ese sudor, esas tierras, esos bienes, esas casas, esas viviendas, que son suyas, que ya han pagado impuestos, no tienen porqué volver a pagar impuestos", dice.

Rivera se despide dando las gracias a quienes han confiado en Ciudadanos y promete "cambios también a nivel nacional". "Vendrán más buenas noticias si gobernamos España", finaliza.