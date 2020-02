El grupo de rock Allende presenta 'Invisibles' este viernes en Valladolid, en recuerdo a los refugiados que la sociedad olvida

Los refugiados son los grandes invisibles de la sociedad. "Y sin dejar rastro ni restos las vidas que se hundieron al huir", lamenta el single de Invisibles, el último disco del grupo de rock independiente Allende, que actuará este viernes en la discoteca Asklepios a las 20.30 horas. "Queremos amplificar el desastre social que supone la migración", explica a eldiario.es el bajista del grupo, Antonio Olmo. En patera, bajo un camión o dejando que las concertinas les hieran. "La portada es una clara alusión a los refugiados y a las pateras", muy presentes en la Andalucía litoral.

"Cuando estábamos trabajando en las canciones de ‘Invisibles’, nos llegaban a diario imágenes de guerras, de niños con caras ensangrentadas aferrándose a sus juguetes, de naufragios, de cuerpos a merced de las olas… Y al mismo tiempo, veíamos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, muchos rostros vueltos e indiferentes ante todo lo que estaba sucediendo, más preocupados de lo que ocurre en las redes sociales o en los platós de televisión", explica el vocalista, Juan Antonio.

Allende hace un especial énfasis en la invisibilidad y el dolor que sufren los menores que han recorrido miles de kilómetros hasta Europa. "Somos más sensibles con la parte más infantil, por el desarraigo y la sinrazón absoluta que viven los niños", indica el bajista del grupo cordobés. Por ese motivo, el grupo donará un euro por cada entrada, CD o camiseta a menores refugiados o víctimas de la pobreza infantil a través de la ONG Save the Children España.

"Cuando lo compusimos no estaba tan en boga el tema de los menores no acompañados, pero sí queremos hablar de ellos. Un niño no tiene por qué ser un bebé, puede tener 10 años o 16. Pero ante estas situaciones, con diez años lloras; y con 16 gritas. Estos niños no tienen recursos sociales para que se les escuche como se les tiene que escuchar", reflexiona Olmo.

Todo el disco, 'Invisibles', extrapola precisamente ese concepto, "apelando a aquellos que son invisibles o a los que la sociedad ha hecho invisibles", envolviendo temas sociales "no de forma directa, si no a la imaginación de los que escuchen el disco".

Allende ya ha recorrido varias capitales de España y ahora prevé acercarse a Valladolid (28 de febrero), Vigo (29 de febrero), Salamanca (21 de marzo) y El Ejido (30 de mayo).