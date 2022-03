Cómo ayudar a Ucrania: ¿qué necesitan? ¿puedo acogerles?

La guerra en Ucrania ha despertado un aluvión de solidaridad entre los ciudadanos. Muchos quieren ayudar, pero todavía no tienen claro cómo hacerlo. Enviar ropa de abrigo, donar dinero u ofrecer alojamiento son algunas de las opciones planteadas, aunque lo primero que recomiendan los expertos es informarse antes de pasar a la acción. En una situación cambiante como esta, las necesidades de los que huyen y de los que permanecen también irán variando.

Lo primero es informarse

"Los ciudadanos tienen que informarse sobre cuáles son las distintas acciones que se están llevando a cabo desde el punto de vista institucional y de las organizaciones que trabajan en el terreno", recomienda Felipe Noya, vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. La idea es que el ciudadano recabe información de las páginas web de las ONG que están trabajando sobre el terreno y que decidan qué acciones pueden ser más útiles.

Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Cáritas, Cruz Roja, Médicos del Mundo o UNICEF son algunas de las organizaciones que están ahora mismo trabajando en Ucrania y en países limítrofes. La Coordinadora pide al ciudadano que se asegure de que "las fuentes de información utilizadas son serias y honestas" y que no se compartan "bulos o informaciones que alimenten los discursos de odio o noticias falsas".

¿Dónde donar comida o materiales?

La embajada de Ucrania en España ha abierto una página en Facebook donde informa de los puntos en los que se pueden entregar bienes de primera necesidad. En este post, puedes encontrar el listado completo de puntos donde se está organizando la recogida de materiales.

Además, la embajada ucraniana ha elaborado un listado en los que enumera los bienes de primera necesidad que recomiendan donar:

Raciones de combate

Combustible (gasolina, gasóleo)

Medicamentos y suministros médicos

Ayuda humanitaria: uniformes, ropa térmica, mantas, comida, cubiertos desechables, materiales de higiene, pilas, teléfonos...

En este enlace está detallada toda la lista de cosas que se pueden enviar.

Antes de donar materiales o comida, los expertos también recomiendan ponerse en contacto con las asociaciones ucranianas locales. En muchas ciudades, se han puesto en marcha puntos de recogida de ropa de abrigo y comida enlatada. Es el caso de la tienda de Karina, cuya entrada es un ir y venir de gente. Minutos antes de que abra su establecimiento del centro de Madrid, ya hay personas esperando con sus carritos vacíos para hacer la compra. Los que van a por productos ucranianos se mezclan con los que acuden para hacer donaciones con destino Ucrania. Un hombre mayor, de unos 70 años, se acerca a Karina y le comenta que ha traído un colchón hinchable, "de los buenos, de estos restform" y ella le responde que ya no recogen más, que tiene que ir a otro punto de recogida porque no dan abasto. El más cercano está en el paseo del Prado.

"Ha sido una locura y desde el día 5 tuvimos que parar de recoger. Hemos hecho un envío con cuatro furgonetas que ya han llegado a la frontera con Polonia", relata la joven mientras muestra con su teléfono móvil el momento en el que los vehículos arribaron a la zona. "Desde la embajada ahora se pide sobre todo ayuda económica porque es más fácil comprar en Polonia que mandarlo desde aquí. La gente que quiera seguir donando material, que llame antes de ir porque estamos desbordados". Todo el mundo quiere ayudar. Pocos minutos después aparece una señora con una bolsa de plástico blanca y grande llena de ropa. Tendrá que darse otro paseo porque allí ya no cabe nada.

Karina pide a los que se acercan a su tienda que llamen antes de acudir a más puntos de recogida porque es posible que ya no puedan almacenar más materiales. En la página web de Ucranianos en España se puede encontrar un listado de asociaciones en muchas ciudades españolas.

Lo que más se necesita es dinero

El Ministerio de Política Social de Ucrania y el Banco Nacional del país han habilitado cuentas especiales para recibir donaciones. La semana pasada, el alcalde de Madrid difundió sus señas en redes sociales. Algunas entidades bancarias han puesto en marcha campañas de donación y han elaborado informaciones sobre cómo y dónde se pueden hacer donaciones, como por ejemplo, Banco Santander, CaixaBank o BBVA.

La embajada de Ucrania en España ha publicado en su cuenta de Facebook un listado de los números de cuenta que se pueden utilizar dependiendo de la moneda que se vaya a transferir. Los puedes encontrar al final de este post.

Las ONG también han habilitado cuentas corrientes específicas para canalizar de este modo la ayuda económica para Ucrania, la mayoría a través de enlaces y formularios que pueden encontrarse en sus páginas web. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha elaborado un listado de organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno:

Las distintas organizaciones invierten el dinero en aquellas líneas de actuación en las que se llevan trabajando años. Las que ya están en el terreno, tratan de mantener las actividades que ya tenían en marcha. Las que quieren acudir, se ubican en zonas fronterizas. Por ejemplo, aquellas que trabajan en el ámbito de la salud se encargan ahora de entregar a los sanitarios que trabajan sobre el terreno kits quirúrgicos o de trauma.

"Fundamentalmente, la colaboración económica es la que permite una mayor independencia y flexibilidad", ha explicado Noya. Desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo no recomiendan el envío de materiales y sí que se hagan donaciones económicas. "Las organizaciones tenemos nuestros propios centros logísticos, que utilizamos para recabar los materiales que en cada momento y en cada sitio son necesarios, y podemos trasladarlos de manera eficaz", ha apuntado.

Andrei tiene 47 años, lleva 22 viviendo en España y es el portavoz de la asociación Gardenia, en Alcalá de Henares. "Cada hora están destrozando un poco más nuestro país y la gente se queda sin luz. Hay que mantener a la gente y a nuestro ejército", dice desde el otro lado del teléfono. Desde Alcalá de Henares han mandado una camioneta llena de material, aunque reconoce que también se necesita dinero "si lo hay". "Se necesita dinero para pagar camiones y la gasolina. Esto no va a parar. No es una cuestión de una semana ni de un mes. Esto es solo el principio", lamenta.

¿Es de ayuda ofrecerse a acoger a una familia ucraniana?

Para aquellas personas que se ofrecen a acoger a una familia, todos los expertos aconsejan acudir a los cauces legales y a las instituciones que se están haciendo cargo de los procesos de acogida. "Para acoger a las familias tiene que haber un procedimiento para asegurarnos de que las personas tanto acogidas como acogedoras están seguras", explican desde Accem, entidad especializada en asilo y refugio, y que ahora se encarga del centro de recepción de ucranianos de Madrid. Desde Accem recuerdan que se trata de buscar soluciones a largo plazo y que hay que canalizar de buen modo toda la solidaridad que se ha desatado por la Guerra en Ucrania.

Las organizaciones que llevan años trabajando en programas de acogida para niños ucranianos en verano y navidades también intentan ayudar. Es el caso de la Asociación Chernobil Elkartea, que explicó a este diario cómo las familias que ya han participado en el proyecto -y que por tanto ya tenían al día el papeleo- se están preparando para recibir a los niños y a sus familias en el caso de que consigan salir del país.

En España, hay varias organizaciones que trabajan en este tipo de programas de acogida, aunque están desbordadas. Ven con nosotros, Juntos por la Vida, asociación Infancia de Nad o la asociación Ciudad Real En Ayuda al Niño (CREAN), son algunas en las que se puede solicitar información.

En situaciones de caos, la acogida de niños no es a veces la mejor solución, avisan desde Unicef España. "Se trata de un procedimiento regulado muy serio en el que hay que seguir una serie de pautas, que no se pueden dejar de seguir", explicaba la responsable de Incidencia Política de Unicef, Cristina Junquera, en una entrevista en Antena 3. En España, proseguía Junquera, las competencias en materia de acogimiento las tienen las comunidades autónomas, es un procedimiento regulado y todo aquel que quiera iniciar el proceso se tiene que poner en contacto con las direcciones generales de infancia de su comunidad.

El Ministerio de Exteriores ha pedido extremar toda precaución porque se corre el riesgo de caer en redes de tráfico de menores no acompañados.

¿Se puede ir de voluntario al terreno?

Noya explica que toda acción individual debe ir coordinada con la acción de las organizaciones. "No estamos hablando de que no se deba hacer una acción voluntaria, sino de que nuestro mensaje es que no se deben hacer intervenciones sin conocimiento y mucho menos intervenciones aisladas de manera individual", añade. Cualquier persona que quiera ofrecerse voluntaria a ayudar puede ponerse en contacto con las distintas organizaciones y, en base a su perfil, se le puede asignar un tipo de labor u otra.

Que la crisis no se olvide

Los expertos advierten de que el conflicto va a ser largo por lo que una de las cosas que debe hacer la ciudadanía, aparte de informarse antes de donar o enviar materiales, es no olvidar a Ucrania cuando el asunto deje de ser mediático. "Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que las crisis sean olvidadas. Cuando las crisis no son mediáticas es cuando tenemos más dificultad para trabajar y es cuando la gente sufre más. Las consecuencias de la guerra durarán meses y años", concluye Noya.