46 muertos y 16 desaparecidos en el naufragio de una patera en las costas de Yemen

Al menos 46 personas han muerto y 16 permanecen desaparecidas tras el naufragio de la embarcación en la que trataban de alcanzar la costa de Yemen, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones en su perfil de Twitter. De acuerdo con la organización, las muertes se produjeron después de que el barco, que transportaba a 100 migrantes procedentes del cuerno de África, volcara frente a las costas del país árabe.

Un total de 39 personas han sobrevivido a la tragedia, según la OIM, que se encuentra proporcionando asistencia médica y psicológica a los supervivientes. Por el momento, el organismo de Naciones Unidas no ha aportado más detalles de lo ocurrido.

BREAKING: at least 46 people died and 16 are missing after a boat carrying 100 migrants from the Horn of Africa capsized off the coast of #Yemen today.