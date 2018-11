Bankia carga contra Adicae en el juicio por la salida a Bolsa y pide la expulsión de la mayoría de acusaciones particulares

La defensa de Bankia en el juicio sobre la salida a Bolsa busca hacer una limpia en las 26 acusaciones particulares que están presentes en la causa. El abogado, Joaquín Burkhalter, ha asegurado que existe una "reinante confusión" entre las acusaciónes y ha solicitado a la sala que dirima quiénes están realmente "legitimados" a participar en las acusaciones.

En concreto, Burkhalter ha solicitado a las partes que presenten la justificación de los requisitos para participar: haber comprado acciones durante la salida a Bolsa y no haber acudido a la solución extrajudicial de recompra de acciones por parte de Bankia. En este sentido, ha cifrado que únicamente 205 personas físicas y jurídicas se encuentran en esta situación.

El letrado ha llegado a asegurar que "ante la situación de indefinición" pretende "ayudar a la sala" a deshacer la "reinante confusión". Para ello, requiere a las partes que presenten justificante de compra de las acciones y los poderes que tienen los distintos abogados para estar presentes.

Bankia se encuentra imputada como persona jurídica en la causa debido a las acusaciones vertidas por la acusación particular y la popular. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado dejaron fuera tanto a BFA como a Bankia de la causa. La compañía ha asegurado que a aquellos que están legitimados les vuelve a ofrecer el pago de la indemnización a cuenta de la fianza de 12 millones presentada por la entidad en el presente juicio. "No alcanza los 2 millones de euros", asegura.

El abogado de Bankia ha solicitado que quienes no cumplan con los requisitos sean "expulsados" de la causa. En concreto, ha criticado el caso de Adicae. Según el letrado la asociación dice representar a 1.400 personas para quien pide 800 millones de euros de indemnización. Sin embargo, defiende que "30 personas estarían legitimadas". "Resulta imprescindible que se aclare a quién representan", ha subrayado.

Además, el letrado ha asegurado que se produce un proceso de "indefensión" y de "vulneración de derechos" por la forma en que se han desarrollado los escritos de acusación. Al igual que han hecho otras defensas durante las dos primeras jornadas del juicio en la Audiencia Nacional, Bankia ha criticado que no se concretan las causas para estar acusados en el proceso.

En línea con otros abogados, Bankia busca de este modo reducir las acusaciones presentes en el caso al asegurar que existe "confusión sobre la legitimación" de algunas de estas partes. Para ello, se está abogando en repetidas ocasiones por solicitar la aplicación de la doctrina Botín. El anuncio de la Fiscalía en la primera jornada de que se reservaba el derecho a aumentar la acusación incluyendo falsedad de cuentas a la estafa a inversores, puede complicar esta vía.

También ha participado el abogado defensor de BFA, la matriz de Bankia. El letrado ha asegurado que "hay nulidad del auto de acusación" y ha solicitado que se está produciendo una "vulneración de derechos". "Si no se me atribuye un hecho concreto no puedo defenderme", ha añadido criticando la supuesta inconcreción de las acusaciones particulares y populares. Además, ha defendido que la contabilidad de la sociedad cumplía con las exigencias de la ley, "según ha señalado la Fiscalía".

En la segunda jornada también ha participado la defensa del único directivo de Bankia imputado, Sergio Durá, quien ha criticado que en la mayoría de los escritos de acusación "ni siquiera se le cita". "El escrito debe dejar claro los delitos y la documentación que así lo prueben", defiende. Durá es el interventor general de Bankia, entró tras la salida a Bolsa y se encargó de las cuentas de 2011 y su posterior reformulación.