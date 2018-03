CCOO convoca huelga en las radiales R3 y R5 en Madrid desde este miércoles por el "bloqueo" de la negociación colectiva

CCOO convoca una huelga en las radiales R3 y R5 de Madrid desde este miércoles 28 de marzo hasta el 3 de abril. Los paros se desarrollarán en 3 turnos de trabajo. En el turno de mañana el paro será entre las 7 y las 10 horas; en el turno de tarde, desde las 16 hasta las 19 horas; y en el turno de noche, entre las 22 horas y la 1 de la madrugada. La Delegación del Gobierno de Madrid ha fijado el 50% de servicios mínimos para las jornadas de huelga convocadas.

El motivo de la huelga se debe a la situación de "bloqueo" y "falta de negociación" que "impide la firma de un nuevo convenio colectivo". Las autopistas radiales, a partir del 10 de mayo, pasarán a ser propiedad del ministerio de Fomento, a través del Servicio Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre (SEITTSA). CCOO señala que el "bloqueo" en los acuerdos se debe a una práctica dilatoria hasta que Fomento asuma el cargo de estas autopistas.

Comisiones Obreras ha anunciado que pondrá una denuncia a Accesos de Madrid (CESA), actual concesionaria de las autopistas radiales, por incluir en los servicios mínimos al 100% de los trabajadores que forman parte del comité de huelga, vulnerando así su derecho a parar, además de la incompatibilidad del ejercicio de sus obligaciones entre ambos cargos. CESA se ha negado a hacer declaraciones en relación a este tema.

El sindicato ha pedido que en este nuevo convenio se registre una subida del 5% en el sueldo de supervisores, cobrador de peaje y auxiliar de peaje. Además, CCOO ha solicitado que las noches del 24 y 31 de diciembre y 5 de enero los trabajadores tengan una retribución de 120 euros por noche.

El sindicato también ha reclamado que el plus de destino no habitual pase de 7 a 12 euros por día, y que el plus de nocturnidad se iguale al alza con los de todos los trabajadores que lo reciben; además de un cambio en la jornada de trabajo y en el trabajo a turnos con un cambio en el cuadro del horario anual.

Por otra parte, las negociaciones de los convenios en el resto de autopistas radiales, R2, AP36 y M12, se han llevado de manera positiva "a pesar de que las condiciones que pedíamos eran más exigentes que las actuales que se encuentran bloqueadas", señala Manuel Muñoz, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.