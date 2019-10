¿Dónde están los planes de igualdad de las grandes empresas? Solo "el 15%" cumple la ley, según UGT

Todavía no existe un registro de los planes de igualdad en las empresas, de modo que no hay estadísticas públicas sobre las compañías que tienen aprobada esta medida contra la discriminación por sexo UGT ha denunciado un "incumplimiento generalizado" de la elaboración de estos planes entre las grandes empresas, obligadas a tenerlos: calculan que solo el 15% de las grandes compañías respeta la ley Desde la patronal CEOE apuntan que no cuentan con datos al respecto y en CCOO también tienen constancia de un número muy pequeño de planes (550 frente a las más de 4.800 grandes empresas)