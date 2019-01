Rato señala a Rajoy: "El presidente del Gobierno me echó de Bankia, fue una decisión política"

Segunda jornada de declaraciones de Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional durante el juicio por la fallida salida a Bolsa de Bankia. El que fuera presidente de esta entidad ha reconocido que, aunque eran el Banco de España y el Gobierno los que impulsaron esta operación, él "compartía la estrategia", ya que dotaba de capital a una entidad que no lo tenía, las antiguas cajas de ahorros.

Con un tono algo más suave que en la primera sesión, aunque continuando el enfrentamiento con la fiscala Carmen Launa, Rato ha hecho un análisis de los meses previos a la salida a Bolsa y de la fijación del precio y el descuento. Rato ha culpado a la situación de los mercados por el fuerte descuento que tuvo el precio de las acciones antes de salir a cotiza, pero ha mantenido que esta solución era la más acertada puesto que la alternativa era la nacionalización. "El propio FROB defendió que el riesgo reputacional de suspender la salida a Bolsa no era asumible", ha subrayado durante su declaración.

Rato ha defendido de manera abierta la operación pese al fuerte descuento de valor de la acción. Ha asegurado que era la mejor opción para la empresa. "Este no era un problema de unos céntimos arriba o abajo, sino la oportunidad de mantenerse como una empresa cada vez más independiente", ha apuntado, defendiendo que era una solución mejor a la nacionalización.

En este sentido, ha vuelto a apuntar al Banco de España, al que considera conocedor de la situación del posible descuento. Rato ha defendido que la fijación de este precio era de menor importancia ya que "el recorrido de la acción sería al alza". Para esta previsión ha mantenido que el plan de negocio era el acertado y que había "noticias buenas para la entidad" como su número de clientes, su fuerte presencia en Madrid y Valencia o la capacidad de reducir costes. "Bankia era viable", ha subrayado.

Sin embargo, de nuevo Rato ha lanzado balones fuera en cuanto a su responsabilidad en el resultado final de la salida a Bolsa, que culminó con el mayor rescate financiero de la historia de España. En concreto ha señalado que la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, "con la que hablé varias veces por teléfono" urgía a la entidad a salir a Bolsa antes de septiembre y que tanto el Gobierno como el parlamento fueron aprobando cada vez más exigencias de capital.

Pero en sus acusaciones hacia políticos también ha cargado las tintas contra antiguos compañeros de partido. En concreto, ha lamentado, pese a no ser preguntado por ello, que "a mí me cesó el presidente del Gobierno -Mariano Rajoy, puesto que se produjo en 2012", y ha señalado que "fue una decisión política".

En su reparto de culpas, en el que él no se señala, Rato ha apuntado también al auditor Francisco Celma, de Deloitte, a quien acusa de transmitir a los bancos colocadores una información que no trasladó al propio consejo de administración sobre el descuento del precio de la acción. "Me sorprende porque trabajaba para nosotros", ha acusado. Celma está también en el banquillo de la acusación señalado por las acusaciones populares y particulares, pero no por la Fiscalía.