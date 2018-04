Rivera expresa su "satisfacción absoluta" por los PGE y la mejora de las pensiones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su "satisfacción absoluta" con estos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que mejoran la subida de las pensiones gracias al pacto con el PNV, pero ha criticado al PSOE por votar en contra cuando incluso salió a manifestarse en favor de subir su cuantía.

"El 'no es no' no nos sirve para nada, no es útil para los españoles", ha subrayado Rivera en declaraciones en el patio del Congreso al concluir la votación de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos, que han sido rechazadas gracias, entre otros votos, a los de los nacionalistas vascos.

Para Rivera esta mejora que ha conseguido el PNV y que supone el incremento de todas las pensiones en un 1,6 % en 2018 y según el IPC en 2019, está vinculada a lo que Ciudadanos negoció en su momento con el Gobierno para apoyar las cuentas públicas.

"Nos parece muy bien", ha insistido, recordando que cuando Cs planteó la subida de las pensiones era algo que no se pensaba asumir, sin embargo lograron el aumento de las pensiones medias y bajas y se subieron a siete millones de personas.