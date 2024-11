Alberto Cortina invierte en el negocio de campings de lujo de Pelayo Cortina Koplowitz y lo valora en 141 millones

El magnate Alberto Cortina Alcocer ha invertido en la sociedad holding luxemburguesa de la que cuelga Ohai, la cadena de campings de lujo que pilota el hijo menor del empresario y de la multimillonaria Alicia Koplowitz, Pelayo Cortina Koplowitz. La firma suiza de Alberto Cortina, Cinainvest Holding, da a esa instrumental una valoración superior a los 141 millones.

Hace un año, esa firma domiciliada en Ginebra (Suiza) creó en Luxemburgo una sociedad instrumental, Cinainvest Holding Lux, que acaba de remitir sus primeras cuentas al Registro Mercantil del Gran Ducado. En ellas, declara ser propietaria a cierre de 2023 del 14,4% de Ilanga, la dueña de Ohai. Cinainvest Holding Lux cifra en sus cuentas el valor de ese paquete en 20,4 millones, lo que valora en unos 141,6 millones el 100% de la matriz de Ohai.

En marzo de 2021, elDiario.es avanzó que Cortina Koplowitz había domiciliado en Luxemburgo la matriz de su negocio de campings de alto standing, lanzado un par de años antes junto a varios directivos de Parques Reunidos, tras la compra y remodelación de un resort en Nazaré (Portugal), “en la mayor reserva ecológica de pinares de la Península Ibérica”, como señalan en su web.

Con planes para expandirse en España y Portugal, el proyecto de bungalows, 'glamping' (campings con glamour) y apartamentos turísticos de Cortina Koplowitz se presenta como una empresa que apuesta por el turismo sostenible, ecológico y de experiencias, con el objetivo de que contribuya a impulsar la economía local respetando el medio ambiente. Hace unos meses Ohai fichó como primer ejecutivo a Gerd Loewen, ex consejero delegado de Chicco o Babaria.

Además del conocido como ‘glamping’, Ilanga presentó en 2023 su otra línea de negocio, la sociedad Wellness & Clinic Resorts, que ha anunciado una inversión de 150 millones para la apertura en Marbella, prevista para finales de 2025, de un hotel y una clínica de lujo en el antiguo resort Incosol. Cerrado desde hace una década, este complejo marbellí fue famoso en tiempos por su clínica de adelgazamiento y por ser lugar de encuentro para personalidades del cine, la música o el arte desde su inauguración en 1973.

Algún medio ha publicado que Cortina Koplowitz “vuela solo” y “triunfa al margen de su familia” con Ohai e Ilanga. La documentación disponible en Luxemburgo muestra que entre los accionistas de ese fondo en Luxemburgo está la suiza Cinainvest, vinculada desde hace muchos años a su padre.

Cinainvest constituyó la sociedad que controla ese 14,4% de Ilanga el 13 de octubre de 2023. Inicialmente era su único accionista, pero unas semanas después cedió un 49% de las acciones de ese vehículo a su principal gerente, Pelayo Cortina Koplowitz.

'Los Albertos', Fasana y el emérito

Cinainvest está gestionada en Suiza por Rhône Gestión, el despacho de gestión de grandes patrimonios del asesor financiero Arturo Fasana, que se encargó de crear sociedades en paraísos fiscales para Cortina y su primo y socio en la constructora ACS, Alberto Alcocer, según reveló la investigación de Los Papeles de Panamá en 2016.

Fasana, que en 2020 se libró del banquillo por la trama Gürtel, fue también testaferro del rey Juan Carlos, una persona muy cercana a la pareja conocida como ‘Los Albertos’. Cortina y su primo eran máximos accionistas del Banco Zaragozano cuando el británico Barclays compró esta entidad en 2003, en una operación que se relacionó con el primer ingreso relevante (1,9 millones) que recibió Zagatka, la opaca fundación a nombre de un primo de Juan Carlos I que financió durante una década viajes de placer del emérito, y por los que el emérito pagó 4,4 millones de euros al Fisco en febrero de 2021 para evitar ir a juicio por sus delitos fiscales.

Constituida en 2007, Cinainvest es la holding con la que Alberto Cortina vehicula su participación en su proyecto más conocido en los últimos años, su banco panafricano, agrupado en el holding Afrika Financial Group. El grupo BDK Financial Group, presidido por la antigua mano derecha de Emilio Botín, Alfredo Sáenz (ex consejero delegado del Santander), está presente en Senegal, Costa de Marfil, Mail, Benín, Togo y Conakry. Hace unos meses fichó como consejero al ex secretario de Estado Jaime García-Legaz.

En este proyecto, a Cortina y su primo le han acompañado entre otros accionistas Blas Herrero, propietario de Kiss FM, el venezolano Alejandro Betancourt, que amasó una enorme fortuna con la crisis eléctrica sufrida por el país sudamericano en 2009, o una misteriosa firma de Singapur, Noganoir, que cobró una comisión millonaria por la entrada de la Familia Real de Qatar en El Corte Inglés.

También es accionista de Afrika Financial Group el empresario César Álvarez, hermano del fallecido expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez. Su tío y antecesor en el grupo de distribución, César Areces, pilotó la constructora FCC desde el repentino fallecimiento del fundador, Ernesto Koplowitz, hasta que el poder ejecutivo en la compañía pasó a manos en 1972 de dos jóvenes ejecutivos: Alberto Cortina y su primo, los respectivos maridos de las entonces herederas de FCC, Alicia y Esther Koplowitz.

Los conocidos como ‘Albertos’ salieron abruptamente de FCC de manera simultánea en 1990, tras sus respectivos divorcios, en un escándalo a caballo entre el papel couché y la prensa salmón. Hoy ambos están todavía entre los principales accionistas de ACS. Alberto Cortina tenía un 2,8% de la constructora de Florentino Pérez a cierre de 2023 a través de tres de sus sociedades, y su primo Alberto Alcocer Torra, otro 2,39%, según el último informe de gobierno corporativo de ACS. Ambos llegaron a tener el 13,86% de la compañía en 2010, cuando solo les superaba la familia March (23,307%).

Alberto Cortina utilizó hace años Cinainvest para vehicular una participación en ACS, con un paquete de 678.000 títulos de la constructora a cierre de 2013. También para invertir en la canadiense Pacific Rubiales, extinto coloso petrolero en Colombia, de la mano del venezolano Betancourt. Y con ella se situó entre los primeros inversores de la tecnológica española Jobandtalent. En este último caso, la relación ha acabado en los tribunales, por desacuerdos en el valor de las acciones de la plataforma de búsqueda de empleo.

Alberto Cortina es hermano del fallecido Alfonso Cortina, al que José María Aznar colocó como presidente de Repsol antes de privatizar la mayor petrolera española. Su abuelo fue Alberto Alcocer, el que fuera alcalde de Madrid durante las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco. Hijo del ministro franquista de Exteriores Pedro Cortina, es un tradicional fijo de los rankings de ricos españoles. Forbes le sitúa entre las 2.500 mayores fortunas del planeta, con un patrimonio de 1.300 millones de dólares.

Esta publicación le coloca en el puesto 34 de su último ranking de mayores fortunas españolas, entre el magnate del acero José María Aristrain y el naviero Vicente Boluda, aunque bastante por detrás de su ex Alicia Koplowitz (1.800 millones). El septuagenario es también uno de los grandes terratenientes españoles. Es dueño de la finca Las Cuevas, parte de ella ubicada dentro del Parque Nacional de Cabañeros. Entre los municipios de Navas de la Estena (Ciudad Real) y Hontanar (Toledo), el empresario controla 6.335 hectáreas cinegéticas.

Su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, de 39 años, es conde de San Fernando de Peñalver desde 2006. Afincado en Londres, el benjamín de los tres vástagos que tuvieron Cortina y Koplowitz es el único que no está vinculado a la gestión de Omega Capital, la firma de inversiones de Alicia Koplowitz cuya sicav, Morinvest, fichó hace un año como asesor a Javier Fernández-Lasquetty, ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.