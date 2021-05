España arranca la campaña turística con 8 millones para publicidad: "Somos el lugar de vacaciones de los europeos"

España invertirá ocho millones de euros en publicidad este verano para intentar recuperar al turista europeo. El eslogan de la campaña —presentada este martes por la ministra de Industria, Reyes Maroto— es "Te mereces España", en inglés "You deserve Spain".

La campaña ha sido definida y coordinada por Turespaña, el organismo encargado de la promoción turística en el exterior. Su director, Miguel Sanz, ha explicado que hicieron focus groups con viajeros europeos y determinaron que España es una categoría en sí misma. "Somos el lugar de vacaciones de los europeos", ha dicho Sanz.

Tal y como ha explicado la ministra, el objetivo es reforzar el posicionamiento de nuestro país y "luchar contra las staycations. Que los turistas vuelvan a elegir a España como destino". Se dirige a distintos perfiles (jóvenes, familias, adultos y mayores o seniors) y promociona tres tipos de destino: no solo el sol y playa, también la naturaleza e interior y el urbano. Está compuesta por carteles y vídeos.

"Es una innovación", ha destacado Sanz. "Vamos a reforzar el liderazgo en sol y playa, pero tenemos que ampliar el catálogo. Hay una demanda de viajes más allá del litoral y hay que trabajar esos productos".

La publicidad será digital, principalmente, exterior y en prensa y se extenderá hasta finales de julio. Las inserciones digitales empezarán el próximo 17 de mayo en Bélgica, Suecia y Países Bajos, y continuarán a partir del 24 de mayo en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia. La campaña exterior empieza el 31 de mayo en Reino Unido, Alemania y Francia. Estos últimos son los tres principales mercados emisores.

Además de lucir en los mupis (las pantallas publicitarias que hay en las ciudades), Turespaña pondrá una gran pantalla en Picadilly Circus (Londres) y autobuses en Colonia, Frankfurt y Düsseldorf. Las fechas pueden variar en función de la situación epidemiológica.

El Gobierno aspira a que vengan 47 millones de turistas, la mitad que en 2019

En 2019 vinieron a España 83,7 millones de turistas internacionales. En 2020, solo 19. El turismo nacional no compensa al extranjero y España se la juega de nuevo este verano. El sector sigue herido tras el COVID y concentra a la mayoría de trabajadores en ERTE. De las 638.283 personas que estaban en esta situación en abril, la mitad son de los sectores de alojamiento y comidas y bebidas.

La ministra Maroto ha reconocido que "necesitamos recuperar a los visitantes que vinieron en 2018 y 2019" y ha señalado que el Gobierno aspira a que vengan por lo menos la mitad. Pero el retorno del turismo no depende solo de una buena campaña de publicidad, sino de la evolución de la pandemia y las restricciones que impongan los países.

Reino Unido, el país del que más turistas nos llegan (18 millones en 2019), mantiene a España en su lista ámbar y obligará a los viajeros a hacerse una PCR y guardar diez días de cuarentena a la vuelta. Maroto ha asegurado que el Ministerio está trabajando en que Reino Unido no valore a nuestro país en su conjunto, sino por zonas. Baleares, por ejemplo, tiene una incidencia de 56 casos por 100.000 habitantes, pero la media española es de 181.

"Si no conseguimos que Reino Unido nos mida de forma territorial, necesitamos bajar la incidencia acumulada", ha dicho. Además, se ha referido a Madrid, señalando que "pesa mucho en la media" y que "las declaraciones de la señora Ayuso no ayudan a concienciar a que la ciudadanía siga respetando las normas. No hay que confundir libertad con libertinaje".