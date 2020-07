La OMT lanza una competición para 'startups' para impulsar el desarrollo sostenible del turismo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha anunciado el lanzamiento de una nueva competición para 'startups' con la vista puesta en descubrir proyectos innovadores con potencial para impulsar la contribución del turismo al desarrollo sostenible y contribuir a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Organizada en asociación con Wakalua, el 'hub' de innovación del grupo Globalia, la competición cuenta con el respaldo del sector privado, habiéndose confirmado como principales promotores de la innovación con Advanced Leadership Foundation, Amadeus, Amazon Web Services Activate, BBVA, ClarkeModet, The Far Co, Globant, Google, Universidad Instituto de Empresa, Mastercard, Mentor Day y Plug and Play y Telefónica.

La convocatoria está abierta a compañías de todos los secotres. Las 'start ups' que participen deberán ser innovadoras en su naturaleza y aportar soluciones con valor añadido; tener la sostenibilidad como motor; ser escalables, con potencial para el crecimiento internacional y para aplicarse en empresas y destinos; estar en fase inicial o en serie A; tener un proyecto piloto probado y un plan de negocio; haber participado antes en un programa de aceleración y contar con un equipo a jornada completa.

Las 17 'start ups' elegidas recibirán apoyo para escalar su proyecto e incidir de manera significativa en el futuro de los destinos turísticos. La OMT presentará las mejores ideas a sus Estados Miembros y a los inversores.

Las ideas serán presentadas también en una jornada especial de demostraciones de la OMT y las 'start ups' podrán acceder a apoyo tecnológico y a la Red de Innovación de la OMT, además de a un programa especial de mentoría con sesiones de formación individuales o en grupo sobre temas como la propiedad intelectual, la sostenibilidad en las empresas y el liderazgo.

El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 20 de septiembre de 2020. Las 'start ups' ganadoras se anunciarán en noviembre.