El endurecimiento del borrador del decreto de publicidad del juego online que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha remitido a la Comisión Europea, ha pillado a contrapie al mundo del fútbol profesional y a las operadoras de juego. Los clubes van a ser convocados próximamente por LaLiga para abordar la propuesta del Gobierno "porque es un tema que nos afecta a todos", según fuentes del sector. Ven peligrar la inversión que las casas de apuestas realizan cada año en patrocinios a LaLiga y a los equipos, de unos 63 millones de euros anuales.

El nuevo texto propuesto por el Gobierno veta la publicidad de las casas de apuestas en los medios salvo para la franja de madrugada, en línea con el régimen excepcional que estuvo en vigor durante el estado de alarma, y sin excepciones a partir de las 20 horas para las competiciones deportivas como se planteó en febrero. Además, va más allá y señala que "no será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas" y prohíbe a los operadores de juego dar nombre a instalaciones deportivas (como estadios) o a los propios clubes.

eldiario.es intentó recabar este jueves la opinión sobre el impacto que va a tener el decreto en el mercado publicitario, pero no obtuvo respuesta de la patronal televisiva UTECA, la de emisoras de radio (AERC) y la de medios impresos (AMI). La reacción sí fue contundente desde las operadoras del juego, que han recibido el borrador como un mazazo y denuncian "discriminación" respecto a Loterías y la ONCE.

"No se trata a todos por igual", lamenta el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, que cree que la práctica unanimidad que mostraron la semana pasada los grupos del Senado para abordar una regulación más restrictiva de las casas de apuestas muestra que existe "una campaña de demonización" en su contra.

Por su parte, la patronal Jdigital, que agrupa a más del 80% de operadores de juego online en España, trasladó en un comunicado su "preocupación" por la "discriminación a la que se somete al juego privado con respecto al público", que "atenta de forma directa contra la libertad de empresa".

JDigital asegura que las restricciones a la publicidad del juego durante el estado de alarma han alentado la proliferación de las apuestas ilegales, dado que "en tan solo 2 meses la actividad de operadores ilegales en España duplicó la actividad que se produce en un año normal". Y lamenta el "acoso al juego privado", que "responde a cuestiones ideológicas y no a objetivos creíbles de protección del consumidor". Espera que la Comisión Europea "se pronuncie al respecto del socavamiento de la competencia que supone el proyecto de Real Decreto".

Fuentes del sector del fútbol mostraron por su parte su "perplejidad por plantear esto a estas alturas de la temporada", cuando muchos contratos de patrocinio por parte de estas empresas tienen vigencia más allá de este año. Es el caso de los que tienen firmados clubes como el Sevilla con Marathonbet o el Levante con Betway para poner su logo en sus elásticas, por citar dos casos. En el sector reconocen que, en algunos clubes, un veto "tan tajante" va a tener un impacto muy notable sobre sus ingresos. Consumo indica que el asunto de los contratos en vigor "se prevé y habrá medidas para no causar problemas".

"Muy arriesgado"

El borrador remitido a Bruselas da un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para adaptar los contratos de patrocinio afectados por el decreto. El abogado especialista en derecho deportivo Alberto Palomar, socio del área de Derecho Público de Broseta Abogados, cree que el texto es carne de recurso: "Muy arriesgado", asegura.

En su opinión, el texto "obliga a una transformación" de esos contratos en el plazo de tres meses "sin especificar qué va a ocurrir" después. El que tenga firmado un contrato válido "dirá que la Administración ha cambiado las reglas del juego y tratará de impugnar o pedir la responsabilidad patrimonial derivada de los daños". Recuerda que un decreto tiene una fuerza jurídica diferente al Real Decreto-Ley aprobado para limitar temporalmente la publicidad de las apuestas durante el confinamiento, que no era impugnable por los afectados. El borrador presentado sí.

Fuentes oficiales de LaLiga, que tiene entre sus principales patrocinadores a Sportium (propiedad del fondo estadounidense Blackstone), declinan dar una valoración oficial del texto, dado que todavía "se está analizando". Sí dicen que LaLiga "siempre" se mostró a favor de regular la publicidad del juego online, un aspecto pendiente desde la legalización de esta actividad en 2011. Añaden que el presidente de la patronal, Javier Tebas, se ha mostrado partidario de buscar un equilibrio entre la actual desregulación total y el enfoque más restrictivo.

Tebas participó en el reciente foro de la CEOE para la reconstrucción, donde recordó que los tres meses de parón de las competiciones por la crisis del coronavirus han provocado tensiones de liquidez y tesorería por la falta de ingresos para los clubes, que ahora apuran un final de temporada atípico, sin público en sus estadios por primera vez en la historia.

El presidente de LaLiga, que dijo que los préstamos ICO avalados por el Estado que han pedido los clubes "están muy bien" pero "se tienen que devolver", pidió mantener la reforma laboral y "no subir impuestos" porque "no hay que tocar lo que funciona". También lamentó que España tiene "el peor" sistema impositivo de Europa para el fútbol, por lo que reclamó no aprobar medidas que mermen los ingresos de los clubes, cuya aportación agregada al PIB cifró en el 1,4% de la riqueza nacional, con 180.000 empleos directos e indirectos y 1.350 millones procedentes del exterior vía derechos televisivos y patrocinios.