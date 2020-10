Los trabajadores de Alú Ibérica no se sentarán con la empresa hasta que resuelva los incumplimientos

AVILÉS (ASTURIAS), 22 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Alú Ibérica no se sentará a ninguna reunión con la dirección de la planta de Avilés (Asturias), hasta que la empresa resuelva los múltiples incumplimientos que han llevado a cabo en las condiciones laborales.

"Entre otras cosas no pagan plan de pensiones, seguros de riesgo, hay problemas con el transporte o con el comedor, y hasta que no los resuelvan, no tenemos nada de que hablar", ha apuntado el presidente del comité José Manuel de la Uz en declaraciones a Europa Press.

La dirección de Alú Ibérica de Avilés ha denunciado este jueves que el comité de empresa ha rechazado mantener una reunión con la dirección de la empresa el martes 20 de octubre.

"No asistiremos a ninguna reunión hasta que resuelvan los incumplimientos que les hemos trasladado en nuestras condiciones laborales, y por supuesto que retiren las tres sanciones a los trabajadores por reunirse con la Inspectora de Trabajo", ha apuntado De la Uz.

Ante esta situación, los trabajadores de Alú Ibérica Avilés han pedido nuevamente al Gobierno central que revierta la situación. "Con estas notas de prensa quieren tapar lo que está sucediendo aquí dentro, donde no hay proyecto industrial, están descapitalizando la empresa, y el gobierno central debe intervenir de una vez por todas", ha finalizado el presidente del comité de empresa avilesino.