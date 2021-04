La multinacional MSC quita los ticket restaurante a su plantilla por el teletrabajo: "Son 220 euros al mes"

"La empresa ha quitado ya 2.640 euros de sueldo a cada trabajador". Es la denuncia de CCOO, con un conflicto abierto en la multinacional naviera MSC Mediterranean Shipping Company a cuenta del teletrabajo. La compañía implantó el trabajo a distancia debido a la pandemia y ha retirado los ticket restaurante que sufragaban la comida de sus empleados en Barcelona, que ascienden a "220 euros mensuales". Los cheques se introdujeron hace años como compensación a un cambio en el horario: los viernes, que se trabajaban hasta la hora de comer, pasaron a un horario de jornada partida (excepto en verano). CCOO rechaza la legalidad de la medida, ya que defiende que los tickets son parte del salario. En tal caso, la empresa no puede rescindirlos sin más de manera unilateral.

"MSC no es que no compense el teletrabajo a sus empleados, por el que no está pagando gastos, es que está ahorrando al quitarle salario a los trabajadores", denuncian fuentes de CCOO a elDiario.es. Hay que recordar que, aunque las empresas hayan iniciado el teletrabajo debido a la pandemia, la regulación sobre trabajo a distancia las obliga en todo caso "a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario".

MSC implantó el trabajo a distancia debido al coronavirus y una de sus consecuencias fue la retirada de estos tickets de comida reconocidos a sus empleados en Barcelona, según ha podido constatar este medio. El argumento de la compañía ante los trabajadores ha sido que los cheques son compensaciones al personal por comer fuera de su domicilio cuando se trabaja en jornadas partidas en el centro de trabajo. Al no darse esta situación en la actualidad, la empresa justifica su retirada. CCOO difiere al considerar el abono de la comida como parte del salario, por lo que está intentando que la empresa dé marcha atrás.

El sindicato ha tratado de negociar con MSC en Barcelona sobre este asunto, incluso a través de un proceso de mediación en el Tribunal Laboral de Catalunya que terminó sin acuerdo el pasado 6 de abril. "No queríamos denunciarlo en los medios de comunicación, pero ante sus negativas ya hemos decidido hacerlo", explican estas fuentes sindicales, que advierten de que la pérdida retributiva de los trabajadores ya es muy elevada. "Ocurre esto desde abril de 2020. Ya supone 2.640 euros de pérdida por trabajador, más de 200 euros al mes", destacan en CCOO. el número de trabajadores afectados es de "116", indican.

elDiario.es ha intentado recabar la versión de MSC Mediterranean Shipping Company sobre este conflicto laboral, pero desde la compañía han reclinado responder "al tratarse de temas de naturaleza jurídica confidenciales".

La Audiencia Nacional ha impugnado un caso similar

El pasado diciembre, la Audiencia Nacional se posicionó sobre un caso similar. La empresa de consultoría Capgemini retiró los ticket restaurante a sus empleados debido a la implantación del teletrabajo motivado por la pandemia. Así, les restó estos ticket entre el 14 de marzo y el 30 de abril, una decisión que impugnaron los sindicatos al entender que los tickets de comida no eran una mera compensación sino que formaban parte del salario y, por tanto, la empresa no podía eliminarlos de manera unilateral.

La Audiencia Nacional dio la razón a los sindicatos y anuló la medida. Los magistrados consideraron que los cheques eran un beneficio social ya adquirido por parte de la plantilla, que perciben en los días efectivamente trabajados. La empresa resta, en un sistema progresivo, los días de las vacaciones anuales del pago de estos cheques.

Al tratarse de parte de los beneficios salariales, la Audiencia recordó que Capgemini incurrió en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de su personal, en cuanto a la retribución, para lo que debería haber acudido a los procedimientos legales oportunos. Es decir, que el empresario no puede imponer a su voluntad.

En CCOO advierten de que el pago de tickets comida a la plantilla de MSC en Barcelona también forma parte del salario de los empleados. Fuentes del sindicato explican que la retribución, que en el pasado suponía dinero en la nómina y después se adaptó al formato de ticket restaurante, se incluyó mediante un acuerdo con los representantes de la plantilla, no para compensar las comidas, sino por acabar con las jornadas intensivas de los viernes, como ha comprobado este medio. En verano, pese a que los viernes sí se disfruta la jornada reducida, los trabajadores tienen derecho al abono de la comida, aseguran en el sindicato.

Además, añaden que MSC también resta progresivamente los días de vacaciones anuales del pago mensual de dietas, "para que en agosto o el mes que el trabajador tenga vacaciones también reciba en la nómina el pago de los tickets,", indican en CCOO. El sindicato confía en que la denuncia pública de esta práctica haga rectificar a la empresa y aseguran que seguirán actuando para recuperar el dinero perdido. "Es mucho, ya son 2.640 euros por cada trabajador", repiten.