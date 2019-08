Los nuevos roces entre China y EE.UU. tumban a la Bolsa de Seúl

La Bolsa de Seúl sufrió este lunes una dura caída motivada por las últimas declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ahondan la guerra comercial con China, según analistas locales.

El índice de referencia Kospi bajó 31,99 puntos, un 1,64 %, hasta situarse en 1.916,31 puntos, mientras que el tecnológico Kosdaq retrocedió 26,07 puntos, un 4,68 %, hasta quedar en 582,91 puntos.

El intercambio de mensajes entre Pekín y Trump del pasado viernes se hizo notar hoy desde primera hora en el parqué surcoreano.

Después de que el Gobierno chino amenazara con otra ronda de aranceles sobre bienes estadounidenses valorados en 75.000 millones de dólares el presidente dijo en Twitter que aumentaría el porcentaje de las nuevas tasas impositivas que tiene previstas activar en septiembre y octubre sobre exportaciones del país asiático.

Trump no solo no rectificó su mensaje durante la reunión del G7 del fin de semana, si no que incluso acabó endureciéndolo más.

De este modo, los efectos de este conflicto entre los dos principales socios comerciales de Corea del Sur siguieron desangrando hoy a la Bolsa de Seúl -cebándose especialmente con el tecnológico Kospi- y al won, que hoy perdió otras 7,2 unidades frente al dólar, que se cambiaba al cierre en 1.217,8 wones.

Así, Samsung Electronics, valor de referencia en Seúl, cayó hoy un 0,8 %, mientras que el fabricante de chips SK Hynix se dejó un 3,49 %.

El mayor fabricante surcoreano de coches, Hyundai Motor, perdió un 1,19 % y su filial Kia Motors se depreció un 0,59 %, al tiempo que la acería Posco rebajó su valor en un 1,93 %.