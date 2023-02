La UE incluye a Rusia en la lista de paraísos fiscales

La UE ha vuelto a engrosar el listado de países a los que considera paraísos fiscales y ha incluido a Rusia. El régimen de Vladimir Putin es objeto de sanciones con las que los aliados pretenden asfixiarlo económicamente ante la agresión a Ucrania. Los socios europeos están preparando un décimo paquete que pretenden aprobar coincidiendo con el primer aniversario de la invasión y han dado un paso también al incluir a Rusia en la lista de estados que no cooperan en términos fiscales.

La UE incluyó a Bahamas y Anguila en la lista de paraísos fiscales en octubre

El argumento que esgrimen los ministros de Economía para incluir a Rusia es que el grupo del código de conducta ha examinado la legislación puesta en marcha en 2022 y descubriera carencias en el tratamiento judicial de los holding internacionales. “Además, el diálogo con Rusia sobre asuntos relacionados con la fiscalidad quedó paralizado tras la agresión rusa contra Ucrania”, agregan los 27.

Pero no es la única inclusión en la lista, que pasa de una docena de países a 16. También se ha incluido a Costa Rica, las Islas Vírgenes británicas y las Marshall. “Esta lista revisada de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperativas incluye países que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias. Esas reformas deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, que incluyen transparencia fiscal, impuestos justos e implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de ganancias”, explica en términos generales.

Macedonia del Norte, Barbados, Jamaica y Urugua, 'limpios'

En el caso de Costa Rica, un país con el que España ha reforzado los lazos en los últimos años, ha sido incluido porque no ha cumplido con el compromiso de eliminar o modificar los “aspectos lesivos de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera”. La UE había dado de plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 al país latinoamericano para que cambiara esa legislación.

En total hay 16 países en ese listado que la UE elabora desde 2017 y que se actualiza dos veces al año: American Samoa, Anguilla, Bahamas, British Virgin Islands, Costa Rica, Fiji, Guam, Marshall Islands, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks, las Islas Caicos y Virgin, y Vanuatu. Por el contrario, dejan de tener consideración de paraísos fiscales Macedonia del Norte, en pleno proceso de adhesión a la UE, Barbados, Jamaica y Uruguay.

Como parte de la 'lista gris' -aquellos países que están haciendo reformas que pueden ajustarse a los criterios de la UE, están Hong Kong o Malasia, a los que se ha dado una prórroga para completar la reforma de sus regímenes de exención de ingresos de fuente extranjera en lo que respecta a las ganancias de capital; Qatar, que ha puesto en marcha un cambio constitucional, según justifica el Consejo; o Aruba y Curaçao.