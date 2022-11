Cuatro beneficios de tener sexo con la regla

Un 82% de mujeres tienen relaciones sexuales durante la menstruación, según una encuesta realizada por INTIMINA, marca de salud íntima femenina. De este dato se puede deducir que los prejuicios respecto a la regla se van dejando atrás. Este dato es una buena noticia por dos motivos: primero porque es señal de que existe más educación menstrual y segundo porque, en este caso en concreto se suma, además, que las relaciones sexuales durante esos días tienen beneficios. Vamos a repasar algunos.

1. Aumenta el deseo sexual. Si bien esto no es un beneficio directo de tener sexo con la regla, sí es un buen incentivo que proporciona ese momento del ciclo menstrual. Durante todo el ciclo, los niveles de las diferentes hormonas van variando e influyen en la libido. De manera muy resumida, cuando tenemos altos niveles de estrógenos aumenta el deseo sexual y se eleva el estado anímico, mientras que la progesterona los reduce. Durante la menstruación puede ya aparecer el deseo y este va en aumento hasta el momento de la ovulación, para luego ir disminuyendo. No todas las mujeres se verán reflejadas en este patrón ya que hay que tener en cuenta que cada mujer, su ciclo y sus circunstancias son diferentes. También que tener más o menos deseo sexual se ve influido por varios factores. Por ejemplo, si alguien tiene molestias importantes durante la regla, seguramente no tendrá deseo. Si alguien tiene una pareja que le pone a mil, sea el momento del mes que sea probablemente tendrá deseo ya que lo estará provocando psicológicamente.

2. Reduce el dolor menstrual. Al llegar al orgasmo se liberan una serie de hormonas que son las responsables de las sensaciones placenteras. Entre ellas, están las endorfinas y la oxitocina que tienen un cierto efecto calmante del dolor. Además, las contracciones producidas en la zona genital al llegar al clímax, también pueden ayudar al tener un cierto efecto masajeador.

3. Proporciona más placer. Debido a que la zona genital está más irrigada, está algo más hinchada y más sensible. Ante mayor sensibilidad, más posibilidades de que los estímulos agradables aumenten sus buenas sensaciones. También gracias a la sangre se aumenta la lubricación natural de la zona.

4. Disminuyen los días de sangrado. En algunos estudios se ha visto que gracias a las contracciones que se producen con el orgasmo, se ayuda a la expulsión de la sangre y se puede reducir (brevemente) la duración de la menstruación. Si bien esto es una ventaja relativa, seguramente muchas mujeres agradecen estar menos tiempo sin las atenciones específicas de esos días.

Sugerencias para disfrutar del sexo durante la menstruación

A pesar de todo esto, hay una incomodidad evidente: la sangre. Por un lado, puede no apetecer ensuciarlo todo y tener que arreglar el desaguisado tras el encuentro y, por otro, hay personas a las que les provoca cierto rechazo compartir ese momento íntimo. Si bien se puede ir con cuidado y poner toallas para evitar que el escenario amoroso y los propios protagonistas acaben manchados de rojo en exceso, esto no evita el reparo que pueda producir la sangre.

Pero hay opciones para contrarrestar este inconveniente. Una de ellas, las copas menstruales, que entre las múltiples ventajas que presenta este producto para la higiene íntima femenina (son ecológicas, reutilizables, seguras y más económicas), está permitir tener relaciones sexuales reteniendo la sangre y sin que se note nada. Todas las copas son una buena opción para recibir, por ejemplo, sexo oral de forma cómoda pero no todas son compatibles con la penetración. Y aunque no es necesaria esta práctica para disfrutar de un encuentro erótico, habrá veces que apetecerá llevarla a cabo.

Para poder disfrutar del sexo sin límites, tenemos el disco Ziggy Cup 2, de INTIMINA, que con su diseño plano permite la penetración (además del sexo oral, claro), mientras te protege del periodo durante ocho horas sin que tú o tu pareja notéis nada en absoluto. A diferencia del resto de copas menstruales, Ziggy Cup 2 se coloca detrás del hueso pélvico, dejando el canal vaginal despejado para que haya penetración. Cuenta, además, con un doble borde a prueba de fugas y una superficie rugosa para extraerla más fácilmente. Así que se acabó privarse de nada por estar en los días de sangrado. En noviembre, por el Black Friday y el Cyber Monday, esta marca de higiene íntima femenina ofrece hasta 30% de descuento en copas menstruales y un 35% en ejercitadores de suelo pélvico, además de envíos gratis en compras superiores a 50 euros.

Hay que tener en cuenta que durante los días de la regla hay riesgo de embarazo. Con la menstruación se desprende el endometrio y, aunque en ciclos regulares el siguiente óvulo empieza a prepararse, no siempre son tan regulares y no se sabe si el siguiente óvulo ya está listo para ser fecundado. También hay que recordar que sigue existiendo posibilidad de contagio de Infecciones de Transmisión Sexual. Así que, entre una cosa y otra, los métodos de prevención siguen siendo necesarios.

Tener sexo es uno de los últimos tabúes que le quedaban por derribar a la menstruación. Por suerte, cada vez tenemos más información y más facilidades para que, a pesar de manías o incomodidades, la regla no impida hacer lo que nos apetezca. Y si lo que apetece es un buen orgasmo, ¡a disfrutarlo!